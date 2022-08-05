نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد 2022 بجودة HD لمتابعة أفضل الأفلام الوثائقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من اكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، وذلك حتي يتمكنوا من متابعة كل ما تقوم بتقديمه من برامج وثائقية مختلفة تنال اعجاب الكثير من المشاهدين، فهي تحرص على تقديم نوعية متميزة من البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية التاريخية والعلمية وكذلك التي تنال العديد من الحضارات المختلفة، وتقوم بنقل تلك البرامج عبر شاشتها على مدار اليوم بشكل مجاني، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

في حالة إذا ما كنت ترغب في الحصول على تلك القناة المتميزة التي استطاعت أن تحصل على أكبر نسبة من المشاهدات من مختلف أنحاء العالم وذلك عن طريق ضبط جهازك على استقبال التردد التالي وهو:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11526 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

على القمر الصناعي عرب سات التردد هو 11804 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

على القمر الصناعي ياهسات التردد هو 11938 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

على القمر الصناعي نايل سات بجودة اتش دي التردد هو 12467 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخط أهو 2/3.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

هي تلك القناة التي بدأت في الانطلاق منذ عام 2009م، ومنذ ذلك الوقت وهي أصبحت من أشهر قنوات الأفلام الوثائقية المتخصصة في بث البرامج والأفلام الوثائقية بشكل مجاني على مدار اليوم لكافة أنحاء الشرق الأوسط وعلى مدار اليوم باللغة العربية، وتقوم بتقديم تلك البرامج التي تتناول الحياة البرية وكافة المجالات من العلوم والهندسة والسفر والثقافة وغيرها من البرامج المختلفة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أشهر القنوات الوثائقية التي يحرص الكثير من المشاهدين على اعتبارها من أفضل القنوات لديهم.

ومن أشهر البرامج التي تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديمها عبر شاشتها برنامج الحياة البرية وكذلك برنامج سمكة التونة العنيدة وبرنامج أيام عصيبة على كوكب الأرضي والعديد من البرامج التي تنال اعجاب الكثير من المشاهدين.