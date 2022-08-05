نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط ايفون ١١ من نون السعودية بأقل سعر وخصم ٢٨% في المقال التالي
تقسيط ايفون ١١ من نون السعودية ، يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحصل على هاتف iPhone 11 بالتقسيط مع خصم ٢٨% من متجر نون، ويعتبر قسم الجوالات الذكية من أكبر الأقسام داخل متجر نون السعودية، ويقبل أغلب الشعب السعودي على شراء هواتف شركة آبل الأمريكية لأنها تتميز بالشياكة ودقة التصميم، كما يعتبرونها من مظاهر التحضر والتقدم ومواكبة العصر، وهاتف آيفون ١١ يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني، كما يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تقسيط ايفون ١١ من نون السعودية، وكذلك مواصفات الجوال.
تقسيط ايفون ١١ من نون السعودية
سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر ايفون ١١ من نون السعودية وقيمة القسط الشهري، وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-
- سعر iPhone 11 من نون السعودية قبل الخصم ٣٣٩٩ ريال سعودي.
- سعر الهاتف بعد الخصم ٢٤٣٩ ريال سعودي، حيث تبلغ قيمة الخصم ٢٨%.
- قيمة الخصم بالريال السعودي ٩٦٠ ريال سعودي.
- قيمة القسط الشهري ٢٠٤ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر.
- يوفر متجر نون السعودية خدمة التوصيل بالمجان، كما يشمل سعر الجوال ضريبة القيمة المضافة.
شروط التقسيط من متجر نون السعودية
هناك شروط تم وضعها عند شراء السلع والأجهزة الإلكترونية من متجر نون وهى كما يأتي:-
- أن يقوم العميل بشراء سلع من المتجر تبلغ قيمتها ١٠٠٠ ريال سعودي.
- أن يكون لدى المتقدم بطاقة ائتمان من أحد البنوك السعودية المشاركة في تقسيط السلع من متجر نون السعودية.
مواصفات ايفون ١١
يحتوي جوال iPhone 11 على بعض المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-
- يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الرابع، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى.
- يدعم تركيب شريحتي اتصال الأولى من نوع Nano SIM والثانية إلكترونية eSIM.
- يدعم مقاومة الماء حتى ٢ متر لمدة نصف ساعة، كما يدعم مقاومة الغبار.
- الهاتف مصنوع من الزجاج، مع وجود إطار جانبي مصنوع من مادة الألمنيوم مثل هاتف iPhone XR.
- الهاتف يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر التسارع والتقارب والضغط الجوي والجيروسكوب.
- الجوال يدعم تقنية ال GPS، كما يدعم نظم الملاحة المختلفة.
- سعة الجوال التخزينية ١٢٨ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٤ جيجابايت.
- سعة بطارية الجوال ٣١١٠ مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة ١٨ واط، وكذلك تدعم الشحن اللاسلكي.
- نظام تشغيل ايفون ١١ هو IOS11.
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