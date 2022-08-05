اسرع طريقة للتخلص من الصراصير والنمل في المنزل حالا ونهائيا

تعاني كل المنازل وربات البيوت من انتشار الحشرات المختلفة نظرا لوجود عدة عوامل ومنها العوامل المحيطة خارجيا للمسكن الذي تعيش فيه الاسرة المصرية وتعد مشكلة تواجد الصراصير بالمنازل سواء في الحمام أو المطبخ من المشكلات التي تزعج الكثير من الأسر وربات المنزل ويتساءل الكثير من ربات المنزل عن كيفية التخلص من هذه الحشرات تماما ومنع انتشارها فيما بعد وسنوضح لكم خلال هذا المقال الكثير من النصائح والطرق الجيدة للتخلص من هذه الحشرات والقضاء عليها تماما.

التخلص من الصراصير والنمل

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص تمامًا من الصراصير الموجودة في المنازل، ومن هذه الطرق ما يلي:

التخلص من مصادر الطعام بطريقة صحيحة.

الزيوت العطرية.

حمض البوريك والسكر.

عدم ترك القمامة لليوم التالي يعتبر من افضل طرق الوقاية من دخول الحشرات للمنزل.

تتمحور عملية التخلص من الصراصير حول الحفاظ على نظافة المنزل.

تتغذى هذه الحشرات على بقايا الطعام الموجودة على الأسطح الغير نظيفة.

لذلك يجب تنظيف الأطباق الغير نظيفة للتخلص من بقايا الطعام حتى لا تظهر هذه الحشرات في المنزل.

استعمال الزيوت العطرية

مزج بعض الزيوت العطرية كزيت إكليل الجبل وزيت الاوكاليبتوس ويمكن شراء هذه الزيوت من العطار.

ثم يضاف زيت الأرز مع الصودا الكاوية والبوراكس.

ثم يوضع داخل هذا الخليط كرات صغيرة من القطن.

ثم توضع هذه الكرات بالمناطق التي ينتشر فيها الصراصير، لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتم القضاء على الصراصير تماما.

استعمال حمض البوريك مع السكر