نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الذي يجعل شعرك أبيض قبل الأوان.. العوامل التي تسبب الشيب المبكر للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر استهلاك الأطعمة الضارة ونقص الفيتامينات من بعض الأمثلة على العوامل التي تسبب شيب الشعر المبكر ، وبالطبع هناك طرق لمنع شيب الشعر المبكر. الشعر هو جوهر جمال المرأة ، ويعتبر الكثير من الناس الشعر ولونه من أعظم أصول الجمال لديهم. مع تقدمنا ​​في السن يتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض ، إلا أن ظاهرة الشيب تصبح تدريجياً أكثر شيوعاً لدى الشباب ، وبعضهم من الشباب والمراهقين على حد سواء ، مما يتسبب في تغير لون الشعر قبل الأوان.

تنتج الخلايا الملونة الموجودة في بصيلات الشعر الإفرازية مواد كيميائية تسمى الميلانين ، وهذا عنصر في عملية تكوين الشعر. مع تقدمنا ​​في العمر ، تموت هذه الخلايا ويتوفر القليل من الميلانين أثناء نمو الشعر . يؤدي فقدان صبغات الجلد إلى تحول الشعر إلى اللون الرمادي والفضي والأبيض في النهاية.

العوامل التي يمكن أن تسبب الشيب المبكر للشعر

في كثير من الحالات ، يكون نقص الصباغ هو السبب الرئيسي لشيب الشعر. يعتمد إنتاج الميلانين على التغذية السليمة والمكملات الغذائية. يؤدي عدم وجود هذه العناصر الغذائية إلى انخفاض الميلانين إلى ما دون المستوى المقبول.

لذلك ، يفقد الشعر الرمادي والأبيض صبغته. عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في تصبغ الجلد ، يتحول لون الشعر إلى اللون الرمادي. عندما لا يكون هناك لون على الإطلاق ، يكون أبيض. لم يتم اكتشاف السبب الدقيق لذلك.

التشخيص والعلاج الصحيحان سيعكسان اللون الرمادي. ولكن إذا كانت المشكلة وراثية أو متعلقة بالعمر ، فمن غير المرجح أن يتم عكس العملية. ومع ذلك ، يمكنك إبطاء العملية باتباع نظام غذائي متوازن والعناية بشعرك.

الأسباب والعوامل التي تسبب الشيب المبكر للشعر

علم الوراثة

كما تعلم ، فإن الجينات هي العامل المهيمن في تحديد العمر الذي يفقد فيه الشعر لونه. بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن يحدث هذا حتى قبل بلوغهم العشرين من العمر. بالنسبة للآخرين ، تظهر الخيوط البيضاء الأولى متأخرة نسبيًا.

نقص فيتامين

يمكن أن تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا حيويًا في نمو الشعر وإصلاحه. من بينها الزنك والحديد والسيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم . الزنك والنحاس ضروريان لصحة الشعر والبشرة. يجب أن يكون لديك ما يكفي من الفيتامينات ، وخاصة B12 والبيوتين . نقص فيتامين ج و هـ هو أحد أسباب ظهور الشعر الأبيض. يمكن أن يتسبب نقص هذه العناصر في فقدان شعرك للون قبل الأوان أو حتى تساقطه.

النباتيون أكثر عرضة للشيب المبكر بسبب القيود الغذائية ، حيث يصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من الأطعمة الأخرى غير المنتجات الحيوانية. المصادر الرئيسية للفيتامينات هي لحم البقر والأسماك والبيض والدواجن والحليب ومنتجات البيض ، وكذلك الفواكه والخضروات والمكسرات.

يمكنك أيضًا استخدام مكملات الفيتامينات إذا كنت قلقًا بشأن الشيب المبكر. ليس هناك ما يضمن أنها ستحافظ على شعرك ملونًا ، لكنها قد تؤخر الشيب قليلاً. ومع ذلك ، استشر طبيبك قبل تناولها.

الاكسدة

في حين أن الشعر الرمادي غالبًا ما يكون وراثيًا ، إلا أن الإجهاد التأكسدي في الجسم قد يلعب دورًا في التسبب في حدوث العملية قبل الأوان. يتسبب الإجهاد التأكسدي في اختلال التوازن عندما يفشل نقص مضادات الأكسدة في مواجهة الآثار الضارة للجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تدمر الخلايا وتسبب الشيخوخة والمرض.

يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي العالي إلى تطور الأمراض بما في ذلك الأمراض الجلدية – تصبغ الجلد Pisci. قد يتحول PCI أيضًا إلى أبيض الشعر بسبب موت خلايا الميلانين أو فقدان وظيفة الخلية. قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للأكسدة ، بما في ذلك الخضار والفواكه ، في منع الشيب.

الإفراط في تناول الأطعمة الضارة

يقول الخبراء إن شرب الكثير من الشاي والقهوة والكحول هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لنمو الشعر الرمادي. يمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة الحمضية أيضًا إلى ظهور الشعر الأبيض.

المرض

يمكن لأمراض المناعة الذاتية أن تهاجم الخلايا داخل الجسم ، بما في ذلك بصيلات الشعر ، مما يتسبب في شيب مبكر. على سبيل المثال ، الشعر الذي ينمو مرة أخرى على فروة الرأس يتأثر بالثعلبة ، وهو اضطراب قد يتساقط فجأة في تلك البقع من الشعر ، خاصة (غير رمادي) ) شعر. قد يحدث هذا “بين عشية وضحاها” لأن الشعر الرمادي أو الأبيض أصبح أفتح فجأة. وعندما ينمو الشعر مرة أخرى ، قد يكون أبيضًا أو رماديًا ، ولكن في النهاية قد يعود الشعر الملون لاحقًا.

تتسبب بعض الأمراض ، مثل مرض الغدة الدرقية أو psii ، في فقدان أو تدمير الخلايا السوداء (الخلايا الموجودة في قاعدة بصيلات الشعر التي تنتج اللون). تربط بعض الأبحاث أيضًا الشيب المبكر بأمراض القلب وانخفاض كثافة العظام (تسمى قلة العظام). كيف يؤثر هذا المرض على الشعر الرمادي غير معروف.

الهرمونات

كما هو مذكور في قسم الصحة ، يجب أن تعلم أن هرمونك له تأثير كبير على لون الشعر. يؤدي عدم التوازن في هؤلاء الأشخاص إلى تحول الشعر إلى اللون الأبيض. تتورط مشاكل الغدة الدرقية والغدة النخامية.

قلق مزمن

يمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن الجدول غير المنتظم إلى العديد من العواقب الضارة وهو أحد الأسباب الرئيسية لشيب الشعر المبكر. يمكن أن تقلل الصدمة والألم والقلق من عدد خلايا الميلانين في بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر. وجد بعض الباحثين صلة بين التوتر والشيب. ومع ذلك ، لم تثبت الدراسات ذلك بشكل قاطع. هناك دراسات بحثية حول الإجهاد في الحياة ، مثل الصدمات ، التي تؤدي إلى الشيب المبكر.

مواد كيميائية

في بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب استخدام الشامبو والصابون وصبغات الشعر وما إلى ذلك في حدوث هذه المشكلة بشكل مباشر. ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا بسبب بعض أمراض الحساسية.

فروة الرأس المتسخة والدهنية

يمكن أن تؤدي فروة الرأس المتسخة والدهنية إلى ظهور الشعر الرمادي لأنه يمكن أن يضعف جذور الشعر ويبطئ تدفق الدم إلى جذع الشعرة.

توقف عن إتلاف شعرك

كوني لطيفة مع شعرك ، وتجنبي مجففات الشعر ، ومكواة فرد الشعر أو الصبغات الكيماوية. حتى لو قمت بفرد شعرك ، خاصةً عندما يكون شعرك مبللاً ، فقد يتسبب ذلك في تساقط الشعر وتقصفه. استخدم مشطًا.

قد لا يتفق البعض على أن صبغ الشعر يجعله أبيضًا. ومع ذلك ، فإن الإفراط في التلوين والتبييض يمكن أن يكون له تأثير ضار على شعرك ويسبب تساقط الشعر ونمو أصباغ أفتح.

الإقلاع عن التدخين

أظهرت دراسة أن المدخنين هم أكثر عرضة بنسبة 21.2 مرة للإصابة بالشيب قبل سن الثلاثين مقارنة بغيرهم. كما يمكن أن يجعل الشعر يبدو أبيض وأصفر. يمكن أن يتسبب التدخين في تلف بصيلات الشعر وتقليصها. إذا كنت مدخنًا ، فيمكنك الإقلاع عن التدخين ، ولكن قد تحتاج إلى مساعدة في الإقلاع عن التدخين أو الإقلاع عن التدخين تمامًا. أي نوع من التبغ ضار لشعرك ، فهو يجعل شعرك باهتًا وهشًا وتلفًا ويمكن تصفيفه بسهولة. تأثير سلبي آخر للتبغ هو على الأسنان والجلد.

السلالة والعرق

تلعب هذه دورًا مهمًا ، فالعرق عامل في البياض المبكر. يبدأ الأشخاص البيض في التحول إلى اللون الرمادي في منتصف الثلاثينيات من العمر. بدأ الرياضيون الآسيويون يتحولون إلى اللون الأبيض في أواخر الثلاثينيات. والأمريكيون — عادة لا يلاحظون تغيرات في اللون حتى منتصف الأربعينيات من العمر.

العلاج الكيميائي

عادة ، قد يستغرق ذلك بضعة أسابيع بعد العلاج حتى يلتئم شعرك وينمو مرة أخرى. عندما يبدأ شعرك في النمو من جديد ، فمن المحتمل أن يكون مختلفًا قليلاً في الملمس أو اللون عن الشعر الذي فقدته. قد يكون أكثر تجعيدًا من ذي قبل ، أو رماديًا حتى تبدأ الخلايا التي تتحكم في صبغة شعرك في العمل مرة أخرى.

التأثير النفسي

يمكن أن تحدث البقع الرمادية بسبب الصدمة ، ويمكن أن تكون بسبب إصابة في الرأس ، والشيب هو جزء طبيعي من الشيخوخة.

الجراحة والضغط النفسي

قد تؤثر هذه على فقدان الصبغة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لشيب الشعر.

البيئة

يمكن أن تحدث التغيرات في لون الشعر بسبب عوامل خارجية مثل الطقس والتلوث والتعرض لبعض المواد الكيميائية. هذه العوامل تسرع من عملية الشيخوخة.

بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب الشيب المبكر

كثير من الناس لا يعرفون أن السكر يمكن أن يبيض شعرنا. يمكن للأطعمة التي تحتوي على السكر أن تبيض الشعر بسبب آثار الشيخوخة المبكرة . يحتوي المشروب الغازي ، على سبيل المثال ، على عشر ملاعق صغيرة من السكر والمحليات الصناعية.

ملح (صوديوم)

وفقًا للخبراء ، فإن استهلاك أكثر من 2300 مجم من الصوديوم يوميًا يعد أمرًا غير صحي.

الدقيق الأبيض المخصب

يتم فقدان العديد من الأشياء الجيدة الموجودة في دقيق القمح أثناء العملية واستبدالها بالحديد المعدني الذي لا يجب أن تستهلكه أجسامنا. يمتص الجسم الطحين المبيض كنشا وليس قمح ، وليس له قيمة غذائية وألياف. على الرغم من أن شعرك يحتاج إلى الحديد والفيتامينات والمعادن لينمو ويحافظ على صحته ، إلا أن كمية الحديد الموجودة في الدقيق الأبيض يمكن أن يكون لها تأثير ضار على شعرك.

مونوجلوتامات

توجد في العديد من الأطعمة المصنعة والنقانق ورقائق البطاطس والشوربات . ومن المعروف أنه يسبب العديد من المشاكل الصحية ، والشيب من بينها.

تحضير قناع الحنة عن طريق خلط الشاي الأسود / القهوة مع مسحوق الحنة . يجب أن يكون قوامه قوام الزبادي . غطي الوعاء واتركيه يرتاح لمدة 3 إلى 6 ساعات. فقط قبل إضافة 1-2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون . ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات ثم اشطفيه.

ما سبب اختلاف ألوان الشعر؟

توجد خلايا تسمى الخلايا الصباغية في الطبقة السفلى من فروة الرأس ، عند قاعدة جذع الشعرة ، والتي تنتج وتفرز الميلانين. تحتوي الخلايا الصباغية على خلايا صبغية وتحتاج إلى إنزيمات خاصة لصنع الميلانين. نوع الإنزيم المستخدم في إنتاج الميلانين يخلق ألوانًا مختلفة للشعر ، الأسود والبني والأشقر والأحمر.

كيف يتحول الشعر إلى اللون الأبيض؟

سبب لون الشعر هو الصبغات الموجودة في الخلايا الصباغية. يفقد الشعر لونه عندما ينتهي إنتاج هذه الأصباغ. مادة تسمى بيروكسيد الهيدروجين هي السبب الرئيسي لتبييض الشعر ، والتي مع تقدم العمر يتم إنتاج هذه المادة في البصيلات وخلايا الشعر وتوقف إنتاج الميلانين لأن الجسم لم يعد قادرًا على تحييد إنتاج هذه المادة. إذا فقدت الخلايا الصبغية صبغتها تمامًا ، يتحول الشعر إلى اللون الأبيض ، ولكن عندما يكون الميلانين في كل خصلة شعر أقل من الطبيعي ، يظهر الشعر رماديًا.

هل لدينا شيخوخة مبكرة؟

مع تقدم العمر ، يفقد الشعر لونه ويتحول إلى اللون الأبيض ، ولكن في بعض الأحيان يتحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الرمادي عند الشباب. عادة ، يبدأ شيب الشعر عند الرجال في سن 30 وعند النساء في سن 35 ، لكن شيب الشعر عند الأشخاص السود يحدث بعد 10 سنوات. قبل أن يتحول لون شعر الرأس إلى اللون الأبيض ، يبدأ الشارب واللحية في التحول إلى اللون الأبيض ، ثم يبدأ الشعر في التحول إلى اللون الأبيض من الصدغين. إذا تحول شعر الأشخاص البيض إلى اللون الأبيض قبل سن العشرين والسود قبل سن الثلاثين ، فهذا يسمى شيب الشعر المبكر.

إذا قمنا بقص الشعر الأبيض هل سينمو هذا الشعر؟

نتف الشعر الأبيض لا يتسبب في زيادته ، وبعد نتف هذا الشعر ينمو شعر أبيض جديد مرة أخرى في ذلك الجزء من الرأس.

هل صبغ الشعر وتشابكه يسبب شيب الشعر؟

الصباغة ليس لها تأثير على شيب الشعر المبكر ، ولكن الصبغ المفرط للشعر يسبب مشاكل مثل الجفاف وتهيج الشعر.

ماذا نأكل لمنع شيب الشعر المبكر؟

أحد أسباب الشيب هو نقص بعض العناصر الغذائية ، لذلك باتباع نظام غذائي جيد ، يمكنك منع نقص هذه المواد.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب مثل الأرز والبيض ونخالة القمح والخضروات تؤخر شيب الشعر.

يلعب النحاس دورًا كبيرًا في منع شيب الشعر. الأطعمة مثل الفطر والبطاطس والعدس والبازلاء والفول والموز والخوخ والكمثرى والتفاح غنية بالنحاس.

لمنع شيب الشعر ، يمكنك استخدام خبز الشعير وكوب من نخالة القمح المسلوق وملعقة كبيرة من مسحوق نخالة الأرز الممزوج بالسكر.

هل يسبب الشيب تساقط الشعر؟

الشعر الأبيض أكثر جفافاً وخشونة من الشعر الأسود لأن الشعر الأبيض يفقد صبغته ويصبح هشاً وحساساً ، أما الجذر الأبيض فهو قوي كالشعر الأسود والبياض لا يسبب التساقط.

هل يمكن أن يتحول الشعر إلى اللون الأبيض بين عشية وضحاها؟

يوجد 100000 إلى 150.000 شعرة على الرأس ، تعيش كل منها من 2 إلى 6 سنوات وتنمو على مدار الأيام ، لذا لا يمكن أن تتحول إلى اللون الأبيض بين عشية وضحاها. ربما تكون قد سمعت أن شعر الشخص تحول إلى اللون الأبيض بين عشية وضحاها بسبب التوتر العصبي ، ولكن يجب أن تعلم أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا لأن التوتر العصبي يتسبب في تساقط كمية كبيرة من الشعر الأسود ، وبدلاً من هذه الشعيرات ، قد ينمو الشعر الأبيض. على الرأس.