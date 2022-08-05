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عمر شويل - جدة المكون السحري الذي يمحو خط الضحك.. ما الذي يجب فعله لإزالة خط الضحك وكيف تتخلصين من هذه الخطوط المزعجة التي تتحدى جمال الوجه ؟! إذا كنت لا تشعر بالرضا حيال وجود خط ضحك وقررت إصلاحه بالطرق الحديثة ، فيجب ملاحظة أنه يمكنك استخدام طرق طبيعية وبسيطة. في هذا المقال نناقش موضوع المواد للقضاء على خط الضحك .

استخدام العلاجات المنزلية لإزالة خط الضحك

زيت الزيتون

هذا الزيت فعال للغاية في إزالة خطوط الضحك بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة. يحتوي زيت الزيتون أيضًا على دهون غير مشبعة تمنع ظهور خطوط الضحك في المقام الأول.

كل ما عليك فعله هو وضع بعض زيت الزيتون على وجهك وتدليكه جيدًا بالقرب من المنطقة التي تتشكل فيها خطوط الضحك عادةً. كرر هذه العملية مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا خلط زيت الزيتون مع القليل من العسل. ضعي العجينة على وجهك كل يوم وتخلصي من هذه الخطوط في أقصر وقت.

زيت عضوي

يحتوي زيت الأرغان على 80٪ من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تحارب الجذور الحرة في بشرتك. وهذا بدوره لا يعالج خطوط الضحك فحسب ، بل يساعدك أيضًا على التخلص من التجاعيد الموجودة على بشرتك.

بعد إزالة المكياج وتنظيف البشرة ، ضعي بضع قطرات من زيت الأركان على وجهك ودلكيها برفق. افعل هذا كل يوم قبل النوم. ستلاحظ قريبًا الاختلاف في بشرتك.

كُركُم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للشيخوخة تساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة الأخرى حول الفم وتنعيم البشرة وتنعيمها. ضعي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم في وعاء. أضيفي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيهم معًا. ضعي هذا الخليط على التجاعيد حول الفم واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد هذا الوقت ، يمكنك غسله بالماء الفاتر.

شاي أخضر

الشاي الأخضر له خصائص مضادة للشيخوخة تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد . كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على شد الجلد حول الفم. حضري بعض الشاي الأخضر وضعيه في الثلاجة. ضعي أي كمية منه على وجهك واغسليه بالماء الفاتر بعد 20 دقيقة.