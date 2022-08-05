نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الطعام في هذه الحاويات مادة مسرطنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل تقديم عرض ، بالإضافة إلى صحة الطعام أو الشراب ، انتبه إلى صحة ونظافة أواني التوزيع ولا تضحي بصحة المعزين في إنفاق عرضك ، الذي سيكون مجانيًا ومجزٍ.

عيوب شرب الشاي في كوب يمكن التخلص منه

معظم الأكواب البلاستيكية الشفافة التي يمكن التخلص منها بعد صب الشاي أو الحليب الساخن فيها ، بعد بضع ثوانٍ ، تصبح جدرانها أرق ، أو يتناقص طول الكوب ، أو يتغير لونها ، مما يشير إلى انتقال المواد الكيميائية إلى السوائل فيها. الكأس. في هذا المقال ، تبحث مقالتنا هذه أضرار شرب الشاي في كوب يمكن التخلص منه .

تجاهل التحذيرات المتكررة للمهنيين الصحيين

لسوء الحظ ، على الرغم من التوصيات المتكررة لخبراء ومختصين الصحة والغذاء ، بعدم استخدام أكواب شفافة تستخدم لمرة واحدة لتوزيع الشاي والحليب وحليب الكاكاو ، نرى الكثير من هذه الحاويات تستخدم لتوزيع وتوزيع المشروبات الساخنة بين المعزين في حسيني. .

يستخدم معظم الناس نظارات شفافة تستخدم لمرة واحدة لتقديم وعودهم وإنفاقها. هذا النوع من الزجاج مناسب فقط لتوزيع المشروبات الباردة مثل الماء أو الشراب أو الحليب البارد. إذا تم استخدامها للمشروبات الساخنة ، بسبب عدم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة ، فإنها تغير حالتها وتؤدي إلى هجرة المواد الكيميائية من الزجاج إلى المشروب ودخول الجسم في النهاية ، مما قد يهدد صحة المعزين.

السرطان كامن فيك!

يعد استخدام أكواب البوليسترين الشفافة التي تستخدم لمرة واحدة للسوائل الساخنة مثل الشاي وحليب الكاكاو والماء الساخن ضارًا جدًا بصحة الناس. لا ينبغي استخدام الحاويات المصنوعة من البوليسترين لتعبئة تلك الأطعمة التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية عند تعبئتها أو تخزينها أو استهلاكها.

المواد المسرطنة من العبوات الشفافة أو المصنوعة من البوليسترين التي يمكن التخلص منها والتي تستخدم في العديد من المنظمات واحتفالات الشاي والأطعمة الساخنة الأخرى يتم إطلاقها عند 40 درجة مئوية وتدخل إلى الطعام.

أفضل نوع من الحاوية

من المستحسن أن يلتفت القيمون والمسؤولون عن توزيع القرابين إلى اللافتات والاختصارات المثلثة المطبوعة على قاع الكؤوس التي تستخدم لمرة واحدة. استخدم الحاويات التي تحمل علامة PP أو البولي بروبلين برمز 5 لنقل وتوزيع المنتجات الغذائية الساخنة. استخدم الأنواع المميزة بـ PS أو البوليسترين والرمز 6 فقط لتوزيع الأطعمة والمشروبات الباردة.

مع كل هذه التفسيرات، فإن استخدام الحاويات المذكورة وفقًا لمبادئها لا يشير إلى صحتها الكاملة وإمكانية انتقال المواد الكيميائية من هذه الحاويات عالية. يفضل استخدامها مع الأكواب والأوعية العشبية ، متبوعة بالورق والرغوة ، والتي ستكون أقل ضررًا للجسم إذا انتقلت محتويات الحاوية إلى الطعام والشراب.