كيف تنام في أقل من 5 دقائق؟ طريقة جديدة للنوم العميق

كيف تنام في أقل من 5 دقائق؟.. إذا تم ممارسة هذه التقنية بانتظام ، يمكن أن تساعد بعض الأشخاص على النوم في فترة زمنية أقصر. طور العلماء طريقة تجعلك تنام بعمق في أقل من 5 دقائق بعد الذهاب إلى الفراش. ابق مع مجلة دلتا للتعرف على الطريقة الجديدة للنوم العميق .

طريقة جديدة للنوم العميق

يتسبب الأرق وعدم القدرة على النوم في مشاكل نفسية وجسدية كبيرة، لذلك طور العلماء طريقة تجعلك تغط في نوم عميق خلال أقل من 5 دقائق من استلقائك في الفراش.

تم تصميم تقنيات التنفس لإدخال الجسم في حالة من الاسترخاء العميق. تسمح بعض الأنماط التي تنطوي على حبس النفس لفترة من الوقت للجسم بتجديد مستويات الأكسجين. تساعد تمارين الاسترخاء أيضًا على إعادة توازن الجسم. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعاني من الأرق لأنك قلق بشأن ما حدث خلال النهار أو ما سيحدث غدًا ، ويمكن أن تمنعنا الأفكار والمخاوف جميعًا من الحصول على قسط جيد من الراحة في الليل.

كيف تنام في أقل من 5 دقائق؟

تعمل تقنية 4-7-8 على إجبار العقل والجسم على التركيز على تنظيم التنفس بدلاً من ترك مخاوفك تظهر أثناء نومك ليلاً. يدعي الأطباء أن هذه التقنية يمكن أن تهدئ ضربات القلب والأعصاب المجهدة.

كيف تفعل هذا التمرين؟

الاستلقاء هو أفضل طريقة لممارسة التنفس 4-7-8 أثناء محاولة النوم. إذا كنت ترغب في ممارسة هذه التقنية أثناء النهار ، فابحث عن مكان هادئ ومريح للجلوس.

جهز نفسك لهذا التمرين عن طريق وضع طرف لسانك على سقف فمك.

يجب أن تتم جميع الخطوات التالية في دورة تنفس واحدة: