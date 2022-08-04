شوف أحدث عروض الجوالات من بنده عروض السعودية Panda من عروض بنده الأسبوعية

نقدم لحضراتكم أقوى الخصومات من بنده عروض السعودية على أسعار معظم جوالات 2022 بكل الفروع بندة في المملكة العربية السعودية Panda، حيث تعد عروض بندة ماركت من أكبر وأهم عروض المملكة العربية السعودية، حيث لديهم مختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة بأفضل الأسعار بالأسواق، وإليكم تفاصيل العروض…

بنده عروض السعودية في المملكة العربية السعودية

تتوفر عدة عروض مميزة لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنهم: خصم مميز على سعر هاتف سامسونج أي 52 إس بخصم 300 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر لينوفو كي 14، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي 11 لايت، وخصم آخر على سعر هاتف لينوفو كاي 15 بلس، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف أوبو أي 16 كاي، وخصم آخر على سعر هاتف أوبو أي 55، وغيرهم من خصومات على أسعار هواتف سامسونج أي 23، وتخفيض آخر على سعر سامسونج اي 22، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف سامسونج أي 13، وهاتف سامسونج أي 3 كور.

تخفيضات خاصة من بنده هايبر ماركت Panda

خصومات وتخفيضات حصرية من اليوم وحتى نفاذ الكمية بجميع بندة السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر عصارة كليك أون Click on، وخصم آخر منهم على سعر الغلاية الكهربائية من سنكور، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الغلاية الكهربائية من كليك أون، وعلى سعر الغلاية الكهربائية من مولينكس moulinex، وتخفيض آخر على سعر الشواية المسطحة من سنكور، وتخفيض آخر على سعر الشواية الكهربائية من كولين، وتخفيض آخر على سعر مطحنة القهوة من مولينكس moulinex، وخصم آخر منهم على سعر موزع المياه الحار والبارد من جيباس Geepas، وتخفيض آخر على سعر صانعة الساندوتشات من كيينود Keenwood، وتخفيض آخر على سعر مكواة جيباس، وخصم آخر على سعر الغسالة بتعبئة علوية من جيباس Geepas بالحجم الصغير.

خصومات وتخفيضات خاصة اليوم Big offers

تتوفر بفروع بندة ماركت عدة تنزيلات خاصة على سعر الشاحن المتنقل مع سماعة وشاحن جداري من قو وي، وتخفيض آخر منهم على سعر تابلت بريف، وعروض أخرى.