شوف عروض بنده اونلاين وأقوى تخفيضات هايبر بنده

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عروض بنده اونلاين نعرضها لكم من خلال موقع ثقفني، حيث يقدم هايبر بنده باقة جديدة من أوى العروض على المنتجات المعروضة في فروعه المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، ويحتل هايبر بنده مكانة كبيرة في قطاع البيع بالتجزئة في السعودية، ويعمل باستمرار على توفير كافة السلع التي يحتاج إليها المتسوقين من مختلف أنحاء المملكة، ويتميز الهايبر بالتنوع بين المعروضات بين المنتجات الطازجة والمجمدة، المحلية والمستوردة، فضلا عن وجود قسم خاص الإلكترونيات ولوازم المنزل، وكذلك قسم خاص للملابس واحتياجات الاطفال والكبار من منتجات العناية الخاصة. عروض بنده اونلاين احصل على عرض بطاطس ساديا المقلية الاكثر قرمشة أو رفيعة وزن الكيس الواحد 2.5 كيلو جرام، بسعر 19.95 ريال بدلا من 36.95 ريال.

اشتري ساديا برجر دجاج جامبو وزن كيلو جرام، مقابل 24.5 ريال سعودي فقط بدلا من 33.95 ريال.

مقابل 5.95 ريال فقط بدلا من 9.95 ريال، يمكنك شراء كيس من الذرة الحلوة من ساديا وزن الحبة 450 جرام. احصل على كيس من ساديا ناجتس دجاج وزن 750 جرام، سعر الحبة 20.95 ريال بدلا من 30.95 ريال سعودي.

مقابل 28.95 ريال فقط تستطيع شراء برجر بقري او مشوي مدخن وزن 1344 جرام، بدلا من 45.50 ريال وتوفير ما يزيد عن 15 ريال سعودي. هايبر بنده تخفيضات يعرض هايبر بنده العديد من منتجات الألبان، حيث يمكنك شراء حبتان من شرائح جبنة برايد، عشر حبات وزن الكيس 200 جرام مقابل 12.95 ريال بدلا من 23.90 ريال.

احصل على حبة من جبنة موزاريلا مبشورة برايد وزن نصف كيلو جرام، بسعر مميز فقط 15.95 ريال بدلا من 21.95 ريال سعودي. دونات مشكلة يومي 6 حبات سعر الحبة الواحدة 17.95 ريال بدلا من 30 ريال.

ناجت الدجاج هوت آند كرسبي وزن 500 جرام، بوب كورن الدجاج وزن 450 جرام، وزن الحبة 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال. عروض بنده الأسبوعية جبن شيدر أبيض السنبلة وزن 500 جرام سعر الحبة 26.95 ريال. احصل على كيلو من المخلل المصري مقابل 7.95 ريال بدلا من 12.95 ريال. كيلو من مكعبات اللحم البقري البرازيلي بسعر 26.95 ريال بدلا من 34.95 ريال.

اشتري حبة من أنصاف صدور الدجاج بلا عظم ولا جلد ساديا، وزن 450 جرام سعر الحبة 15.95 ريال بدلا من 18.95 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن الكيس خمسة كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلا من 42.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده اونلاين وأقوى تخفيضات هايبر بنده - ثقفني

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