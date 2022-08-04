نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود على الهواتف والشاشات والأجهزة الكهربائية عروض شهر أغسطس الخيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود على الهواتف والشاشات والأجهزة الكهربائية عروض شهر أغسطس الخيالية، يتوفر بي أند دي ميزان مطبخ 5 كجم بسعر 39 ريال بدلاً من 54 ريال خصم 28%، يتوفر طقم باربيكيو ستانلس ستيل بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 25%، يتوفر بي أند دي ترمس سعة 1 لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 55 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عرض خاص روزيا ماكينة حلاقة وتشذيب الأنف بسعر 29 ريال ضمن عروض هايبر بن داود لشهر أغسطس.

عروض بن داود الخيالية لشهر أغسطس

يتوفر فيليبس آلة نزعة الشعر بسعر 449 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود على الأجهزة الكهربائية مضرب يدوي من شركة كينوود بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس براون محضر طعام سعة 2.1 لتر 800 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 25%، يتوفر مولينكس خلاط سعة 2 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 35%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود

يتوفر فيليبس غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر 2200 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس تيفال طباخة أرز سعة 1.8 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود تيفال مكواة بخار فيرشو بقوة 1800 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 20%، يتوفر توشيبا سماعة بلوتوث بسعر 59 ريال بدلاً من 87 ريال خصم 32%.

خصومات الصيف بن داود ماركت

يتوفر إمبيريال مكواة بالبخار بقوة 1200 وات بسعر 159 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 47% ضمن خصومات الصيف نصف الثمن، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود على الأجهزة الكهربائية بي أند دي مطحنة كهربائية بقوة 160 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 29%، يتوفر بن داود سخان كهربائي بسعر 59 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 40%، يتوفر سانديسك يو اس بي ميموري سعة 64 جيجابايت بسعر 25 ريال كما يتوفر بسعة 128 جيجابايت بسعر 66 ريال.

عروض الشاشات هايبر بن داود

يتوفر هايسنس تلفزيون ذكي 55 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 1999 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داود هايسنس تليفزيون ذكي 65 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي بسعر 2599 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس شاشة جيباس دي ال اي دي 32 بوصة بسعر 459 ريال بدلاً من 539 ريال خصم 80%.

عروض الهواتف هايبر بن داود

يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج جالكسي إيه 33 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام كاميرا 32/8/48 ميجا بيكسل، ضمن عروض الهواتف هايبر بن داود بسعر 1199 ريال مع استرجاع نقدي بقيمة 79 ريال، كما يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي إيه 03 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا 5/48 ميجا بيكسل بسعر 439 ريال، كما يتوفر نوكيا جوال 105 بسعر 75 ريال ضمن عروض هايبر بن داود لشهر أغسطس.