شوف أقوى مهرجان الخمسات عروض العثيم مول على السلع الغذائية بخصومات عملاقة لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم مول توفر عروض ليس لها مثيل في مختلف المنتجات المهمة واللازمة لكل بيت ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل كان. حيث أن الأرز والزيت والسكر تعتبر من أهم السلع الغذائية التي لا تستطيع أي ربة منزل الاستغناء عنها في طهي أي نوع من الغذاء لأسرتها. ولذلك عزيزي وعزيزتي المتسوق نقدم لكم أقوى مهرجان عروض الخمسات من العثيم مول على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوت العرض. أقوى مهرجان الخمسات عروض العثيم مول على السلع الغذائية بخصومات مذهلة خصم 34.05 ريال على ساديا دجاج مجمد، بوزن 1300 جم، بسعر 183.95 ريال بدلاً من 218 ريال سعودي. كما توفر لكل عميل فرصة الحصول على كرتون. صابون إريال أزرق مركز، وزن الكيس 5 كيلو جرام، للكيس بوزن 45 ريال بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

أرز الوليمة مزة بسمتي، للكيس بوزن 10 كجم، للكيس بسعر 84.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم مول المذهلة على اللحوم والخضراوات باذنجان أسود رومي وسط، فقط بسعر 2.95 ريال سعودي. مرتديلا حلواني بقر مع زيتون، للكيلو فقط بسعر 42.95 ريال سعودي.

متوفر لحم خروف بربري بالعظم، بسعر 49.95 ريال سعودي. اشتري كيلو من زد مناقيش شامية منوعة 3 حبات، بسعر 4.50 ريال سعودي.

متوفر زعتر فلسطيني النصر، للكيلو فقط بسعر 44.95 ريال سعودي. ALOthaim Mall Offers على المنتجات الغذائية خضار مشكل داري مجمد، بوزن 400 جم، 5 حبات بسعر 20 ريال بدلاً من 27.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى مهرجان الخمسات عروض العثيم مول على السلع الغذائية بخصومات عملاقة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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