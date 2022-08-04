شوف أقوى عروض من هايبر لولو بأسعار تنافسية

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يعد هايبر لولو من أكبر المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والذي يقدم أقوى العروض والخصومات بشكل أسبوعي ويومي على جميع مستلزمات وجميع مقاضيك الشهرية، وفي هذا الأسبوع يقدم هايبر لولو عروض وخصومات على تشكيلة متنوعة على العديد من منتجات البقالة من الزيوت، والأرز وغيرها، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة، وتشكيلة متنوعة من الأسماك كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على خصومات تصل إلى 25٪ عند شرائك منتجات تصل إلى 250 ريال، ويمكنك التعرف على المزيد من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت وتكون العروض سارية من 3 أغسطس إلى 9 أغسطس. لولو هايبر ماركت قم بالحصول على قلاية بدون زيت من ايكون بسعة 3.5 لتر فقط بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء صانع الأرز بسعة 2.2 لتر فقط بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال للحبة. احصل أيضا على وعاء كهربائي لتسخين المياه من ايكون بسعة 5 لتر فقط بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 199 ريال للحبة.

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سماعة رأس لألعاب الكمبيوتر من ايكون فقط بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال للحبة.

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قم بالحصول على صاعق الحشرات من ايكون بسعر 89 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض من هايبر لولو بأسعار تنافسية - ثقفني

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