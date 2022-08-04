نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ تخفيضات الصيف لا تفوتك! في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات وأجهزة المطبخ تخفيضات الصيف لا تفوتك!، يتوفر كولين قدر ضغط كهربائى سعة 10 لتر بسعر 375 ريال بدلا من 439 ريال خصم 15%، يتوفر ميكرويف كليك اون سعة 20 لتر بسعر 260 ريال بدلا من 299 ريال خصم 13%، يتوفر مايكرويف كيون ديجيتال سعة 20 لتر بسعر 190 ريال بدلا 269 ريال خصم 29% ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية تخفيضات الصيف.

عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الجوالات والأجهزة

يتوفر فرن كيون كهربائي سعة 45 لتر بسعر 320 ريال بدلا من 369 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية للصيف صانعة قهوة نيكاي 3 في 1 بسعر 255 ريال بدلا من 439 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية لشهر أغسطس صانع ساندوتش اي تي سي بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال خصم 26%، يتوفر صانعة الطعام هونر بسعر 210 ريال بدلا من 299 ريال خصم 30%.

عروض الصيف العثيم ماركت

يتوفر صانع طعام جيباس 3 في 1 بسعر 140 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض الصيف على الأجهزة الكهربائية مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 90 ريال بدلا من 110 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 75 ريال بدلا من 99 ريال خصم 24%، تتوفر مروحة دوتس ستاند 42 بسعر 225 ريال بدلا من 289 ريال خصم 22%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

تتوفر مكواة تيفال جاف بسعر 90 ريال بدلا من 110 ريال خصم 18%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية غلاية ماء كليك اون ستيل بسعر 40 ريال بدلا من 59 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس المذهلة خلاط فليبس مع 2 مطحنة بسعر 125 ريال بدلا من 159 ريال خصم 21%، تتوفر شاشة تلفزيون جيباس 32 بوصة ال اي دي بسعر 430 ريال بدلا من 569 ريال خصم 25%.

عروض الشاشات العثيم ماركت

تتوفر شاشة تلفزيون امبكس 58 بوصة ال اي دي سمارت تي في فل اتش دي، ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت بسعر 1450 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 20%، تتوفر ضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات خيالية طوال الشهر ومن ضمنها عروض على شاشة تلفزيون ارو 50 بوصة ال اي دي سمارت تي تدعم تقنية 4K الترا اتش دي في بسعر 1150 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 18%.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر جوال سامسونج اي 23 سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر خاص 850 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت جوال سامسونج اي 3 كور سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر خاص 395 ريال، يتوفر تابلت أكسيد سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر 340 ريال، يتوفر جوال لافا واي 40 سعة 1 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر خاص 255 ريال ضمن عروض العثيم ماركت الإسبوعية تخفيضات الصيف.