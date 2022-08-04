نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة أعملي جميع أنواع الفطائر القطنية الحادقة والحلوة بحرفية المتخصصين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر الفطائر من أشهى الاكلات التي لديها مذاق شهي ويتم تحضير الفطائر بأكثر من نكهة ومذاق ويتم تحضير الفطائر بخطوات بسيطة وسهلة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير الفطائر سواء الحلوة أو الحادقة.
طريقة تحضير الفطائر بالجبنة
يتم تحضير الفطائر بالجبنة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم المقادير مذكورة بالتفصيل في السطور التالية.
مكونات الفطائر بالجبنة
- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كأس من اللبن.
- ربع كأس من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- جبنة بيضاء.
- سمسم للتزيين.
خطوات تحضير فطائر الجبنة البيضاء
يتم تحضير فطائر الجبنة البيضاء بخطوات بسيطة وتلك الخطوة هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير فطائر الجبنة البيضاء
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من اللبن والزيت والسكر والجبنة ويتم الخلط لحين أن تتجانس كافة المكونات.
- يتم الحصول على إناء أخر ويتم إضافة فيه كافة المقادير الجافة وهي الدقيق والملح والخميرة ويتم التقليب ثم بعد ذلك يتم إضافة خليط الزيت واللبن ثم يتم العجن بإضافة الماء الدافئ لحين أن يتشكل لديكم عجينة.
- بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها جانبًا لحين أن تختمر، وبعد أن تختمر العجينة ويصبح حجمها متضاعف يتم تشكيله في شكل كرات.
- الحصول على صينية ويتم دهنها بالزيت ويتم رص الكرات فيها ويتم ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- يتم إدخال الصينية في الفرن لحن أن تنضج ويصبح وجهها متحمر ثم تقدم.
طريقة تحضير الفطائر بالسكر
يتم تحضير الفطائر بالسكر بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم المقادير في السطور التالية فتابعونا لمعرفة التفاصيل.
مكونات فطائر السكر
- كأس من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كأس من السكر الأبيض.
- نصف كأس من المياه الفاترة.
- ملعقة من الملح.
- زيت للقلي.
خطوات تحضير فطائر السكر
يتم تحضير الفطائر بالسكر من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية فتابعوا معنا.
طريقة تحضير فطائر السكر
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من السكر والدقيق.
- بعد ذلك يتم إضافة المياه صورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين الحصول على عجينة لينة.
- يتم تقسيم العجينة إلى قطع حجمها متساوي ثم يتم فردها بالاعتماد على النشابة.
- ثم يتم نثر السكر على العجينة ويتم طويها إلى نصفين.
- بعد ذلك يتم نثر السكر مرة أخرى ويتم طويها من النصف.
- يتم وضع المقلاة على النار ويتم إضافة الزيت ثم يتم قلي الفطيرة مع الاستمرار في التقليب على الجانبين لحين أن يتم تحميرها بشكل نهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة أعملي جميع أنواع الفطائر القطنية الحادقة والحلوة بحرفية المتخصصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.