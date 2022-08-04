نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة أعملي جميع أنواع الفطائر القطنية الحادقة والحلوة بحرفية المتخصصين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الفطائر من أشهى الاكلات التي لديها مذاق شهي ويتم تحضير الفطائر بأكثر من نكهة ومذاق ويتم تحضير الفطائر بخطوات بسيطة وسهلة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحضير الفطائر سواء الحلوة أو الحادقة.

طريقة تحضير الفطائر بالجبنة

يتم تحضير الفطائر بالجبنة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم المقادير مذكورة بالتفصيل في السطور التالية.

مكونات الفطائر بالجبنة

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كأس من اللبن. ربع كأس من الزيت. ماء دافئ للعجن. جبنة بيضاء. سمسم للتزيين.

خطوات تحضير فطائر الجبنة البيضاء

يتم تحضير فطائر الجبنة البيضاء بخطوات بسيطة وتلك الخطوة هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

طريقة تحضير فطائر الجبنة البيضاء

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من اللبن والزيت والسكر والجبنة ويتم الخلط لحين أن تتجانس كافة المكونات. يتم الحصول على إناء أخر ويتم إضافة فيه كافة المقادير الجافة وهي الدقيق والملح والخميرة ويتم التقليب ثم بعد ذلك يتم إضافة خليط الزيت واللبن ثم يتم العجن بإضافة الماء الدافئ لحين أن يتشكل لديكم عجينة. بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها جانبًا لحين أن تختمر، وبعد أن تختمر العجينة ويصبح حجمها متضاعف يتم تشكيله في شكل كرات. الحصول على صينية ويتم دهنها بالزيت ويتم رص الكرات فيها ويتم ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. يتم إدخال الصينية في الفرن لحن أن تنضج ويصبح وجهها متحمر ثم تقدم.

طريقة تحضير الفطائر بالسكر

يتم تحضير الفطائر بالسكر بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم المقادير في السطور التالية فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

مكونات فطائر السكر

كأس من الدقيق الأبيض الفاخر. كأس من السكر الأبيض. نصف كأس من المياه الفاترة. ملعقة من الملح. زيت للقلي.

خطوات تحضير فطائر السكر

يتم تحضير الفطائر بالسكر من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية فتابعوا معنا.

طريقة تحضير فطائر السكر