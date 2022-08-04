نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحطيمات أسعار داخل فروع العثيم السعودية خلال أغسطس الموافق شهر محرم العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحطيمات أسعار داخل فروع العثيم خلال أغسطس الموافق شهر محرم العربي بجميع الفروع لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات في أقسام العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الذرة الحلوة من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر البازلاء الخضراء من ساديا Sadia، والفاصوليا الخضراء، والخضار المشكل، وتخفيضات أخرى على أسعار الدجاج البروستيد من ساديا الفيليه والشرائح، وخصم آخر على سعر البطاطس المقلية الرفيعة من ساديا Sadia، وخصم آخر على سعر برحر الدجاج والبرجر البقري من ساديا Sadia.

خصومات العثيم السعودية لفترة محدودة Al othaim

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: لحم الخروف البربري بالعظم، وخصم آخر على سعر دجاج اليوم الطازج، وغيرهم من خصومات على أسعار اللحم المفروم البقري البرازيلي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لحم العجل البقري بالعظم، وتخفيض على سعر لحم الغنم السوكاني بالعظم، وتخفيضات أخرى على أسعار مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، وغيرهم من خصومات على أسعار الجبن الرومي من جرين لاند، وعروض أخرى على أسعار شبيهة الجبن الدنماركية البيضاء من البقرات الثلاثة.

تخفيضات أخرى من العثيم بالمملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً بداخل جميع الفروع خصومات خاصة على أسعار: حلاوة الجميل السادة، وخصم آخر على سعر زيتون سما الأسباني الأسود الجامبو، وخصومات أخرى على أسعار لبنة داري، ومرتديلا حلواني البقري مع الزيتون، كما لديهم خصومات على أسعار جبنة تشيزالاند بحبة البركة، وخصومات على أسعار خلطة الزبدة الإمراتي.

عروض العثيم هايبر ماركت اليوم

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت عدة خصومات على أسعار: عسل النحل بورام مع شمع، وخصم آخر على سعر الحلاوة الطحينية السادة من هالي، وخصومات أخرى على أسعار شابورة فيكتو البر الشرائح، وتخفيضات أخرى على أسعار مهلبية زدني، وعلى سعر حلوى البقر من زد بي سي.