نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الأجهزة الكهربائية ولوازم المنزل بالصيف موفرة من hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع أجدد عروض بنده المميزة على اسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة في المطبخ، بالإضافة إلى عروض الصيف الحصرية بأسعار مخفضة وخصومات حصرية تصل إلى نصف السعر من هايبر بنده Hyper Panda، وذلك ضمن عروض الصيف والتخفيضات التي تقدمها سلسلة متاجر بنده السعودية على أسعار المنتجات من لوازم واحتياجات البيت السعودي، وتشمل التخفيضات أسعار لوازم الصيف من كراسي الاسترخاء خارج المنزل ولوازم البحر، إلى جانب بعض أدوات التنظيم والترتيب وخيارات التخزين العملية، وتذم الخصومات كذلك أسعار بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة، التي تسهل إنهاء مهام المطبخ بشكل أسرع وأكثر سلاسة، وفيما يلي كافة التفاصيل.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية

تعرض أقوى عروض الصيف من بنده على أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة، والتي تسهل على المواطن السعودي اتباع نظام غذائي صحي قليل الكوليسترول والدسم كالقلايات الكهربائية، وكذلك أجهزة طاهية الأرز، وتضم العروض كذلك أجهزة إعداد الطعام السريعة ومتعددة الاستخدامات كمحضرات الطعام والعجانات الكهربائية، وكذلك الخلاط اليدوي، وفيما يلي تفاصيل الأسعار.

قلاية 6 لتر بدون زيت من كي أون بسعر 229 بدلًا من 299 ريال.

سينكور خلاط يدوي 800 وات بسعر 95 بدلًا من 149 ريال.

كولين قلاية 2 لتر بسعر 179 بدلًا من 265 ريال.

كليك أون قلاية بسعر 199 بدلًا من 439 ريال.

طاهية مندي إي تي سي 6 لتر بسعر 189 بدلًا من 299 ريال.

عجانة كولين 5 لتر بسعر 279 بدلًا من 439 ريال.

هايبر بنده

تضم تخفيضات وخصومات بنده السعودية أسعار الأرز بمختلف أنواعه، فهو يعتمد عليه كوجبة أساسية على المائدة السعودية، ولذلك يهتم هايبر بنده بتوفير أفضل أنواع الأرز، ومنتجاته عالية الجودة، وتوفر أنواع فاخرة للمستخدم، وكذلك بعض المنتجات الغذائية المتاحة للاستخدام اليومي.

أرز مزة بسمتي الوليمة 5 كيلو بسعر 37.95 بدلًا من 43.95 ريال.

كيس 10 كيلو أرز مزة بسمتي تاج محل بسعر 64.95 بدلًا من 79.95 ريال.

عرض 4.5 كيلو أرز مدعم بسمتي أبيض حبة طويلة العائلة بسعر 39.95 بدلًا من 49.95 ريال.

أرز بسمتي أبيض بنجابي الطائي 10 كيلو بسعر 59.95 بدلًا من 85.95 ريال.

بنده عروض لوازم المنزل

تعرض سلسلة متاجر بنده السعودية مجموعة متنوعة من الكراسي العملية المناسبة للجلسات الخارجية وجلسات البحر وخاصًة في فصل الصيف، كما توفر أدوات الشواء المتاحة للجلسات في حديقة المنزل والنزهات الخارجية.

كرسي بطاولة جانبية بسعر 179 ريال بدلًا من 239 ريال سعودي.

كرسي قابل للطي بسعر 129 بدلًا من 185 ريال.

جهاز شواء المهنا بسعر 99 بدلًا من 139 ريال.

الشواية الفورية بسعر 25 بدلًا من 38 ريال.

كرسي غرناطة بسعر 25 بدلًا من 40 ريال.

نقلنا لكم أجدد الخصومات والتخفيضات من بندة السعودية، وعرضنا اسعار المنتجات ضمن موسم عروض الصيف وأسعار بنصف السعر، نتابع معكم كل ما هو جديد في عروض السعودية اليومية والأسبوعية عبر موقعنا هذا فتابعونا.