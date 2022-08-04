شوف عروض اكسترا فصل الصيف خصومات مضاعفة تصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية في هذا الشهر تقدم مفأجات كبيرة لعملائها عند شراء أي من المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الشاشات والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي يبحث عنها العملاء في مختلف الأسواق بالمملكة، وتبدأ هذه العروض من 30٪ ذلك بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة على هذه الأجهزة، وإليكم من خلال موضوعنا أقوى التخفيضات والخصومات التي توجد في أسواق اكسترا في هذه الفترة.
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عروض اكسترا اليوم
تعد شركة اكسترا من أفضل الشركات التي تقدم عروض مميزة على الأجهزة والهواتف والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومن أفضل ما تقدمه الشركة من عروض ما يلي:
- تنزيلات أسواق اكسترا السعودية على غسالة التعبئة العلوية من النوع توشيبا حجم الغسالة 10 كيلو جرام 8 برامج متوفرة باللون الفضي بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- تخفيضات أسواق اكسترا السعودية على هواوي ميت باد تي 10 للأطفال حجم 9.7 بوصة يدعم الواي فاي سعة المنتج 32 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.
- خصومات أسواق اكسترا السعودية على منقي الهواء من إس كايه ماجيك 36.9 متر مربع فلتر هيبا بسعر 759 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الأسبوعية
تحرص أسواق اكسترا بالمملكة العربية السعودية على توفير خصومات كبيرة على كافة المنتجات التي تعرضها داخل فروعها، ومنها ما يلي:
- اشتري من أسواق اكسترا تلفزيون سامسونج 65 بوصة فائق الجودة بسعر 3.299 ريال سعودي بدلاً من 4799 ريال سعودي.
- لا تفوت شراء تلفزيون سمارت من ال جي 55 بوصة فائق الجودة بمخرجين HDMI بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق اكسترا السعودية على تلفزيون من ماركة سوني حجم الشاشة 65 بوصة بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 4299 ريال سعودي.
كما يمكنك الاستفادة من العرض الخاص على تلفزيون كلاس برو حجم 55 بوصة فائق الجودة بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي.
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