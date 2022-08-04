شوف عروض اكسترا فصل الصيف خصومات مضاعفة تصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية في هذا الشهر تقدم مفأجات كبيرة لعملائها عند شراء أي من المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الشاشات والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي يبحث عنها العملاء في مختلف الأسواق بالمملكة، وتبدأ هذه العروض من 30٪ ذلك بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة على هذه الأجهزة، وإليكم من خلال موضوعنا أقوى التخفيضات والخصومات التي توجد في أسواق اكسترا في هذه الفترة.

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عروض اكسترا اليوم

تعد شركة اكسترا من أفضل الشركات التي تقدم عروض مميزة على الأجهزة والهواتف والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومن أفضل ما تقدمه الشركة من عروض ما يلي:

تنزيلات أسواق اكسترا السعودية على غسالة التعبئة العلوية من النوع توشيبا حجم الغسالة 10 كيلو جرام 8 برامج متوفرة باللون الفضي بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق اكسترا السعودية على هواوي ميت باد تي 10 للأطفال حجم 9.7 بوصة يدعم الواي فاي سعة المنتج 32 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

خصومات أسواق اكسترا السعودية على منقي الهواء من إس كايه ماجيك 36.9 متر مربع فلتر هيبا بسعر 759 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية

تحرص أسواق اكسترا بالمملكة العربية السعودية على توفير خصومات كبيرة على كافة المنتجات التي تعرضها داخل فروعها، ومنها ما يلي: