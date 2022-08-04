نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير لشهر أغسطس بتخفيضات حتى 60% على الجوالات والإلكترونيات jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا الأن بتخفيضات شهر أغسطس مع عروض جرير السعودية على الموقع الإلكتروني، المتضمنة لأكثر من نوع فيما يخص الإلكترونيات مثل الساعات الذكية، كما تضم التخفيضات أنواع متعددة من الهواتف الذكية، فمع التخفيضات التي تقدمها لكم مكتبة جرير jarir bookstore تصبح أسعار المنتجات مخفضة بنسبة كبيرة، لذا استفيدوا من عروض الجوالات والإلكترونيات السارية لفترة محدودة.

عروض جرير لشهر أغسطس بتخفيضات حتى 60%

خصومات تصل لأكثر من نصف السعر متاحة الأن في جميع فروع مكتبة جرير أو للطلب اونلاين، ونبدأ بأولى التخفيضات على شاشة ذكية haier حجم 58 بوصة لتحصل عليها بخصم حتى 60%، وماركات أخرى مثل سكاي ورث، بالإضافة إلى تخفيضات على شاشات الألعاب، والتي تكون أكبر من شاشات الكمبيوتر العادية لتحظى بتجربة أفضل أثناء اللعب، كما تتوافر ملحقات الكمبيوتر من أدوات وأجهزة مثل لوحة المفاتيح والسماعات التي تستخدم خاصةً مع الألعاب، وإليكم عروض جرير السعودية:

تلفزيون ذكي هاير بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 4349 ريال سعودي.

شاشة ألعاب من سامسونج 27 بوصة، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

سماعة الألعاب بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

عرض مميز من أفضل متاجر السعودية المتخصصة في الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام وهى مكتبة جرير على جوالات فيفو، بإمكانك الحصول على جوال 12 جيجا رام لأداء أكثر من رائع مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بحيث تكفي لتخزين كافة الملفات التي تريد الاحتفاظ بها على جوالك، بخصم حتى 30% وذلك متاح على إصدار فيفو اكس 60، والمزيد من جوالات فيفو وأنواع أخرى متوافرة من ماركات رائعة من حيث الأداء والمواصفات وإضافة إلى ذلك السعر المخفض، مثل جوالات سامسونج وابل وأيضًا هواوي.

فيفو X60 بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

جوال هواوي P50 Pro بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

شاومي 12 بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

أصبحت الساعات الذكية من اكسسوارات الجوال الأكثر طلبًا؛ لما بها من مزايا رائعة في الاستخدام، من حيث سهولة اجراء وتلقي المكالمات، إمكانية تشغيلها لفترة طويلة قبل الحاجة إلى شحنها، وإليكم الأسعار.