نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون فرك او دعك” أسهل طريقة لإزالة دهون جدران المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلتصق الزيوت الناتجة من الطعمة المقلية بجدران المطبخ ويلتصق الغبار بهذه الدهون مما يسبب مظهر غير جمالي لجدران المطبخ ويصعب تنظيفها بالماء والصابون فقط ولكن في هذا المقال يا سيدتي سنعرض لكي طرق سهلة وسريعة لإزالة هذه الدهون من على جدران المطبخ ليصبح مظهره رائع كما كان.

الليمون وصودا الخبز لإزالة دهون جدران المطبخ:

الطريقة الاولى الليمون: نعصر كمية من الليمون حسب حاجتك ونضعها في بخاخ ثم نرش الليمون على الدهون المتواجدة على جدران المطبخ ونتركه لبضع دقائق ونمسحها بقطعة قماش مبلله بالماء بعد ذلك نجففه بقماشة جافة نظيفة حيث ان الليمون قوى وفعال لازالة الدهون الحديثة.

الطريقة الثانية صودا الخبز: نحضر وعاء ونضع به كمية من صودا الخبز على ماء دافئ ونقلبهم جيدا حتى يصبحوا كالعجين ثم نستخدم اسفنجة ونضع هذا الخليط على الجدران ونفرك بها الدهون حيث ان صودا الخبز رائعة لإزالة أي دهون متراكمة على الجدران.

الملح والخل لإزالة دهون جدران المطبخ:

الطريقة الاولى الملح: نحضر قطعة قماش او إسفنجة مبللة بالماء ونضع فوقها كمية كبيرة من الملح ونفرك بها بقع الدهون ثم نرش ليمون معصور عليها ونستمر في فركها حتى تتأكل جميع الدهون ثم نمسحها بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ وستختفى جميع الدهون من على الجدران.

الطريقة الثانية الخل: نحضر بخاخ ونضع به كميات متساوية من الخل الابيض والماء الدافئ ونقوم برش هذا الخليط على الدهون المتراكمة على الجدران ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نمسحه بقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ بعد ذلك نجففه بقطعة قماش نظيفة.

سائل تنظيف الاطباق لإزالة دهون جدران المطبخ:

نبلل الدهون المتواجدة على الجدران بالماء بعد ذلك نحضر وعاء نضع به ربع كوب من سائل التنظيف مع كوب من الخل الابيض على لتر من الماء الدافئ ونخلطهم جيدا نحضر اسفنجة خشنة ونبللها بهذا الخليط ونفرك به الدهون المتواجدة على الجدران ثم ننظفها بقطعة من القماش المبللة بالماء فقط ونجففها بقطعة قماش اخرى نظيفة.

نصائح لعدم تراكم الدهون على جدران المطبخ:

لا تتركي الدهون تتراكم على جدران المطبخ نتيجة القلي لفترات طويلة دون تنظيف يجب تنظيفهم اول باول حتى لا تتراكم عليك الدهون ويصبح صعب ازالتها.