شوف أحدث خصومات وعروض العثيم السعودية على شاشات التلفزيون والهواتف واللحوم

أحدث عروض وخصومات العثيم بالسعودية سوف نقدمها حتى تكون بمثابة دليل يسير عليه كل من يرغب في شراء هذه المنتجات أو الذين يبحثون عن أفضل الأسعار لشراء احتياجاتهم اليومية، ومن المعروف عن أسواق العثيم أنها تقوم بطرح خصومات بشكل دوري سواء أسبوعياً أو بسبب حلول المناسبات، وقد تم طرح آخر العروض لأسواق العثيم والتي تقدمها لكم حتى يمكنكم الاستفادة من هذه العروض التي يكون عليها الكثير من الخصومات.

أحدث عروض وخصومات العثيم بالسعودية

نحدد في هذه الفقرة أهم العروض المقدمة من هايبر ماركت العثيم على مختلف أنواع اللحوم الطازجة والتي تناسب أذواق جميع العملاء ومنها التالي:

مكعبات لحم بقرى برازيلي توب سايد، متوفر بسعر 29.5 ريال سعودي للكيلو جرام الواحد.

لحم غنم سوانكي بالعظم، يتواجد بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو جرام الواحد.

لحم خروف بربري بالعظم، سعر الكيلو جرام الواحد منه هو 49.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم، يصل سعر الكيلو جرام الواحد منه إلى 54.95 ريال سعودي.

عروض شاشات التلفزيون من العثيم

تهتم أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من موديلات شاشات التلفزيون العالمية بأسعار لا تقبل المنافسة، ومن أهم هذه العروض التالي:

شاشة سمارت ماركة أمبيكس بحجم 50 بوصة، مزودة بتقنية فور كيه، السعر الحالي للجهاز هو 1249 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم 1499 ريال سعودي.

شاشة سمارت ماركة سهم إل إي دي بحجم 58 بوصة، متوفرة بتقنية فور كيه، السعر الحالي للجهاز هو 1269 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم 1699 ريال سعودي.

شاشة سمارت ماركة آرو إل أي دي بحجم 55 بوصة، متوفرة بتقنية فور كيه، السعر الحالي للجهاز هو 1329 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم 1699 ريال سعودي.

شاشة سمارت ماركة سهم إل إي دي بحجم 50 بوصة، متوفرة بتقنية فور كيه، السعر الحالي للجهاز هو 1149 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم 1399 ريال سعودي.

عروض الهواتف الذكية في العثيم

يقدم سوبر هايبر ماركت العثيم عدد من العروض الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية داخل المملكة العربية السعودية بتخفيضات كبيرة ومنها: