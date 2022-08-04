نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كازيون اليوم 2022 عرض البريمو أجهزة كهربائية بأقل الأسعار الحق قبل تعويم الجنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كازيون اليوم 2022 واحدة من اكثر العروض التي يبحث عنها المواطنين بشكل يومي وعملاء كازيون في مختلف المحافظات والمدن المصرية ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض كازيون اليوم الجديدة والتي تحتوي علي الكثير من التخفيضات والخصومات اليومية علي الاجهزة الكهربائية والسلع الغذائية.

عروض كازيون اليوم 2022 عرض البريمو

وفرت كازيون عرض البريمو الذي يمكنك من توفير الكثير من الأموال في شراء اساسيات منزلك من الأجهزة الكهربائية وتسري جميع هذه العروض بداية من يوم 4 أغسطس وتنتهي في يوم 7 أغسطس 2022 أو حتي نفاذ الكمية عرض البريمو من كازيون يحتوي علي مجموعة متنوعة ومميزة من شاشات التلفزيون الرائعة مثل شاشة ال جي أو اية تي إية 32 بوصة وشاشة سمارت 43 بوصة اي جي أو إية تي اية ال اي دي وشاشة سمارت برسيفر 43 بوصة من إية تي إية ال إي دي وشاشة ميجا ال اي دي 40 بوصة.

تضم عروض كازيون اليوم تخفيضات رائعة علي الأجهزة الكهربائية مثل غلاية مياه بسعة 1.5 لتر 1500 وات وسوكاني كبة ستانلس 3 لتر 800 وات وتروفال طقم مقلاية 2 ق ويمكنك شراء مروحة فريش بوكس 12 بوصة أو مروحة اية تي إية أو فري جولد مروحة حائظ 15 بوصة 5 ريشة وتضم عروض كازيون مصر عرض رائع علي لوكسوس مج 3 قطع.

عرض البريمو كازيون 2022

مع عرض البريمو توفر شركة كازيون عروض مختلفة اخري علي السلع الغذائية وهي العروض الأسبوعية والتي تسري حتي يوم 8 أغسطس 2022 وتحتوي هذه العروض علي مكرونة لمتنا أنواع مختلفة وأرز الأسطورة مصري ولوبيا أو فاصوليا بيضاء من الأطيب وأرز بسمتي من الأطيب وأيضا تحتوي عروض كازيون علي زيت ذرة عافية وزيت خليط قلية وسمن طبيعي من حلوب الخير وجبنة كيري مربعات 8 قطع وجبنة كيري سبريد كريمي أو شيدر 200 جرام وجبنة دومتي فيتا أنواع مختلفة 1 كيلو وجبنة موزاريلا 200 جرام من دومتي والكثير من أنواع الجبن الرائعة.

عروض كازيون اليوم تحتوي علي اقوي العروض اليومية والاسبوعية حيث توفر لعملائها كفتة دجاج الوطنية 500 جرام وصدور بانية كرانشي من روستي عادي وحار ودجاج ستريبس حار وعادي 400 جرام من كوكي.