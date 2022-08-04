شوف أقوى عروض لولو من 4 أغسطس ولمدة أسبوع الموافق 6 محرم Lulu

نقدم لكم اليوم أقوى عروض لولو من 4 أغسطس ولمدة أسبوع الموافق 6 محرم Lulu big offers في المملكة العربية السعودية على أسعار كثير من السلع الغذائية المختلفة بكافة الأقسام حتى نفاذ الكميات، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المنظفات المختلفة، وتخفيضات أخرى عديدة على باقي المنتجات، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الزيتون الأسباني الأسود الكبير، وخصم آخر على سعر الجبنة الشيدر الانجليزي المعتدلة البيضاء والحمراء، وخصم آخر على سعر الجبنة الكريمية الهنغارية المزدوجة، وخصم آخر على سعر الصدر المدخن الحلواني، وخصم آخر على سعر حلواني مرتديلا لحم البقري بالزيتون، وخصم آخر على سعر ورق العنب اليوناني، وعرض آخر على سعر الجبنة القريش المصرية، وعرض على سعر صدر الحبش المدخن من سنيورة، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار المخللات المصرية المشكلة.

عروض لولو اليوم وحتى نفاذ الكميات

نقدم لكم اليوم أقوى العروض الحصرية داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار بودنج دانيت، وخصم آخر على سعر اكتيفيا زبادي بنكهات، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الكريمية الأصلية القابلة للدهن من فلاديلفيا، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبادي اليوناني من المراعي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار نقانق الدجاج المدخنة من سيارا Siara، وتخفيض آخر منهم على سعر الدجاج المجمد من برديكس، وخصم آخر على سعر البطاطس المقلية من السفير، وعرض آخر على سعر عصير المراعي، وعلى سعر صدور الدجاج الطرية من سيارا.

خصومات اليوم داخل فروع لولو السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الجبنة بالقشطة من ريجال بيكون، وتخفيض آخر على سعر الجبنة بالقشطة من كيري، وخصم آخر على سعر فراولة سيارا، وصدور الدجاج من سيارا، وخصومات أخرى على أسعار شكولاتة توب ويل المتنوعة، بالإضافة إلى خصومات أخرى منهم على أسعار اللوز الأمريكي الأبيض المقشر، وبن لقمتي المحمص عالي النكهة.