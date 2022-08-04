انت الان تتابع خبر أصوات مخيفة من باطن الأرض تقشعر لها الابدان ترعب أهالي قرية في تركيا والدولة تتدخل لمعرفة السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت السلطات التركية تحقيقاً ميدانياً على خلفية شكاوى من السكان بشأن سماع أصوات من باطن الأرض، بحسب صحيفة "زمان" المحلية.

تحرك رسمي

وبعد الفحص الميداني، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة عدم التعرف على مصدر الأصوات، مؤكدة أنها ستتابع تطورات الواقعة.

وتقدم رئيس الحي، نجم الدين بايكارا، بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب السكان، الذين أبلغوا بسماع هزات لعدة ثوان منذ نحو أسبوعين.

وأعلن مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة إجراء العديد من الفحوصات الميدانية، مع إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية الجاري إعدادها.

واقعة مشابهة

وقبل 4 سنوات، وبالتحديد في أبريل/ نيسان 2018، سمع سكان ولايات أمريكية أصواتًا غريبة، جعلتهم يتساءلون إذا كانت الحكومة الأمريكية تنشئ برنامجًا سريًا تحت الأرض.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية حينها، أن الشكاوى تكررت بشكل خاص في ولاية أوهايو، عند سماع دوي أصوات من باطن الأرض، دون الشعور بأي هزات أرضية مرافقة.

وتبعت أوهايو في هذه الظاهرة كل من ولايات: أريزونا، تكساس، ألاباما وجورجيا، وفي بعض الحالات رافق الأصوات اهتزاز خفيف للبيوت والسيارات المركونة.