نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك.. استخدامات علب الكانز الفارغة بطريقة مذهلة لن تخطر ببالك مستحيل ترميها بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الانتهاء من تناول المشروبات الغازية المعبأة في علب كانز يقوم الكثير منا بالتخلص منها بإلقائها في صناديق القمامة؛ لكن ذلك ليس الحل الأمثل حيث يمكن استخدامها في العديد من الاستخدامات، لذلك نقدم لكم في سطور المقال القادمة استخدامات علب الكانز الفارغة وذلك من خلال إعادة تدويرها بدلًا من التخلص منها.

استخدامات علب الكانز الفارغة

بعد أن تنتهي من تناول مشروبك الغازي المفضل عليك ألا تتخلص من العلب في القمامة؛ لكن من خلال متابعتك لنا سنجعلك تستخدمها استخدامات بسيطة ومفيدة’ وذلك بالطرق التالية:

صناعة علب شموع

يمكن استخدامها من أجل تزيين المكان بالشموع وذلك بالتخلص من الشكل الخارجي لها، ثم قطع الجزء العلوي منها وعمل بعض الثقوب في جانب العلبة الكانز، ثم يوضع بها الشمع ويتم إشعالها لتعطي شكلًا جماليًا.

تحويل علبة الكانز إلى كأس تخزين

أيضًا يمكن استخدامها في تخزين الأغراض المنزلية مثل الخيوط وذلك بالعمل على التخلص من الشكل الخارجي، ويمكن أن تطلى من الخارج بلون مميز، كما يمكن وضع العديد من العلب بجوار بعضهما ولصقهم بالشمع ولكل واحدة منهم لون مميز، ويوضع بهم الأشياء المراد تخزينها.

صناعة لعبة للأطفال

في البداية عليك بالتخلص من الملصقات والأشكال الخارجية لها ثم عليك بطليها بطلاء لونه مميز، ومن ثم عليك بأخذ رأس دبدوب أو دمية أطفال قديمة ووضعها أعلى العلبة، ثم لصقها باستخدام الشمع الساخن، وعليك بتغطية العلبة بقطعة من القماش وعملها كملابس للدمية.

استخدامها في عمل الحلي

يمكن من خلال تجميع عدد من القطعة المعدنية التي تغطي الكانز من الخارج، ثم يتم تنظيفها جيدًا وبعد ذلك يمكن لصقها ببعضها البعض بتجميعها على شكل أسورة باستخدام شريط من الستان الرفيع وربطه من آخره لتستخدم كأسورة للسيدات والأطفال.

في نهاية مقال استخدامات علب الكانز الفارغة فقد عرضنا لكم بعض الاستخدامات الهامة لعلب الكانز وإعادة تدويرها، واستخدامها في تخزين بعض الأشياء المنزلية أو يمكن صناعة الحلي منها، كما يمكن صناعة لعبة للأطفال بها، أو استخدامها في التزيين بالشموع، وهناك الكثير من الأفكار الأخرى.