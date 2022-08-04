حل فوري للتخلص من الصراصير والحشرات نهائي، مع دخول فصل الصيف يزداد تواجد الحشرات في المنازل وخاصة الصراصير ويمكن إستعمال مبيدات الحشرات المخصصة للصراصير مرات عدة ولكنها مكلفة بالإضافة إلى حساسية بعض الأفراد لهذه المبيدات وتأثيرها الضار على الأطفال لذلك خصصنا لكي أفضل الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من الصراصير بدون أي ضرر عليكي أو على أسرتك.

مكونات وصفة للتخلص من الصراصير بإستخدام السكر:

5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا.

طريقة وصفة التخلص من الصراصير بإستخدام السكر:

نمزج السكر الأبيض مع بيكربونات الصودا جيدا ثم نرشهم على أماكن تواجد الصراصير وتعمل هذه الوصفة على موت الصراصير في الحال بعد أن تتناولها الصراصير.

مكونات وصفة للتخلص من الصراصير بإستخدام الأمونيا:

2 لتر من الماء.

2 كوب من محلول الأمونيا.

طريقة وصفة التخلص من الصراصير بإستخدام الأمونيا:

نقوم بإضافة الأمونيا إلى الماء ونقوم بسكبهم في بلاعة الحمام وبلاعة المطبخ وسوف تعمل رائحة الأمونيا على إبتعاد الصراصير نهائيا. تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحفاظ على المنزل خالي من الصراصير نهائيا.

مكونات وصفة للتخلص من الصراصير بإستخدام البوريك:

ملعقة كبيرة من حمض البوريك.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة وصفة التخلص من الصراصير بإستخدام البوريك:

يتم خلط حمض البوريك مع السكر الأبيض والدقيق الأبيض جيدا وصنع عجينة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة يتم وضعها في أماكن تواجد الصراصير. سوف تعمل هذه العجينة على قتل الصراصير فورا وعدم تواجدهم مرة أخرى في منزلك. يجب أن تحرصي على إرتداء جوانتي لليدين عند إستخدام الوصفة. بجب أن تضعي العجينة بعيدا عن متناول الأطفال والطعام والحيوانات الأليفة لأن حمض البوريك مركب سام للإنسان.

مكونات وصفة للتخلص من الصراصير بإستخدام البصل:

بصلة متوسطة ومفرومة ناعمة.

ملعقة كبيرة من الشطة الحارة.

فص من الثوم المفروم.

لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من الصابون السائل للأطباق.

طريقة وصفة التخلص من الصراصير بإستخدام البصل: