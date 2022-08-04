انت الان تتابع خبر هل اقترب موعد قيام الساعة وما علاقته بجهنم ..شاهد بالفيديو الكوكب المرعب ..يمطر الحديد السائل الملتهب وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قبل 5 سنوات اكتشفه علماء الفلك، ثم اتضح لهم أنه له صفات مرعبة، حيث إنه جهنمي البيئة لدرجة أدهشت علماء وخبراء الفلك، فمطره من الحديد السائل الملتهب، وسرعة رياحه 16 ألف كيلومتر.

ومن المرعب أيضا أنهم تأكدوا أن مطره ليس كمطر الأرض يتساقط مياها، بل هو من الحديد المنصهر من حرارة هذا الكوكب الذي تصل درجتها إلى أكثر من 2400 مئوية، أو 4350 فهرنهايت، وهي كافية ليتبخر كل ما فيه، حتى المعادن، وبينها الحديد، لذلك فالكوكب هو غازي، مثل كوكب المشتري تمامًا.

وأكد علماء جامعة Queen's University Belfast بأيرلندا الشمالية، بالتعاون مع فريق دولي من الفلكيين، من هذه المعلومات، بعد إجراءهم فحوصات أكثر شمولا لهذا الكوكب، عبر استخدام مرصد (Gemini North) المثبت عند قمة بركان خامد في ولاية هاواي الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته، اليوم، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن آخر ما توصّل إليه العلماء بشأن الكوكب الذي أدهشهم.

وجاء في التقرير أن العلماء وجدوا من خلال تحليل بيانات مرصد Gemini North"" أن الرياح القوية والسريعة في الكوكب تحمل كريات الحديد المتبخرة إلى الجانب الليلي الأكثر برودة فيه، فتتساقط "قطرات" من مطر حديدي، كما اكتشفوا في غلاف Wasp-76b الجوي العلوي، عنصرا أكد وجوده أن "الظروف على سطحه جحيمية أكثر مما كان يُعتقد سابقًا"، وهو عنصر يسميه الكيميائيون "كالسيوم متأيّن"، المشحون بالكهرباء عادة.

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كما وصفوا وجود "الكالسيوم المتأين" في الغلاف الجوي العلوي للكوكب، بأنه "ناري وجحيمي أكثر مما كنا نعتقد"، وأن أطياف الكالسيوم تمتص كميات هائلة من إشعاع النجم الذي يدور حوله الكوكب، وتؤدي إلى انتفاخه من الخارج بشكل هائل، إلى درجة أن عرضه يبدو ضعف عرض كوكب المشتري، برغم أن كتلته تمثل 85% من كتلة المشتري فقط، فهل لهذا الكوكب التي وصفت بيئته بالجحيم، علاقة بجهنم المذكورة في القرآن؟