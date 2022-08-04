نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ميجا عروض جرير على جوالات أيفون الحديثة بخصم ١٠٠٠ ريال سعودي لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ميجا عروض جرير على جوالات أيفون Apple iphone الحديثة بخصم ١٠٠٠ ريال سعودي لفترة محدودة، كما نقدم لكم عروض على أسعار هواتف سامسونج جالكسي المختلفة Sumsung galaxy بجميع أنواعها من أحدث الإصدارات لفترة محدودة جداً بداية من اليوم 26 يوليو وحتى نفاذ الكميات في فروع مكتبات جرير Jarirbookstore بمدن المملكة العربية السعودية، وعبر جرير أونلاين Jarir online، وسوف نعرضها لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني، فتابعونا…..

عروض جرير على جوالات ايفون وسامسونج جالكسي

تتوفر بفروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية عروض مميزة عديدة على أسعار جميع جوالات سامسونج Sumsung galaxy، وآبل أيفون Apple iphone، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فليب ٣ Sumsung galaxy Z- Flip 3 بسعة تخزين ٢٥٦ جيجابايت باللونين الأخضر والأسود، ورامات ٨ جيجابايت وخصم ٢٥٪، بالإضافة إلى خصومات جرير على اسعار هواتف سامسونج جالكسي زد فولد ٣ Sumsung galaxy Z-Fold 3 بخصم ١٤٪ باللون الفضي بسعة تخزين مميزة، وسرعة رامات عالية.

تنزيلات اليوم داخل فروع جرير السعودية

نستكمل معكم باقي عروض مكتبات جرير Jarirbookstore على أسعار الهواتف الذكية الحديثة، حيث توجد خصومات حصرية على أسعار هواتف سامسونج جالكسي الحديثة المميزة بسعة تخزين ٢٥٦ جيجابايت بتوفير ١٠٠٠ ريال سعودي، وخصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٢ الترا بسعة ٢٥٦ جيجابايت باللوم الأخضر بسرعة رامات ١٢ جيجابايت بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر هاتف Apple iphone 11 بتوفير ٣٠٪ بايونيك أصفر واللون الأخضر LTe، وتخفيض آخر على سعر آبل أيفون الأبيض من الجيل الرابع بسعة ٦٤ جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر هاتف هواوي بي 50 بوكيت بسعة ٥١٢ جيجابايت وسرعة رامات ١٢ جيجابايت.

عروض نهاية الشهر من مكتبات جرير بالمملكة

نقدم لحضراتكم أيضاً عروض اليوم من جرير وتستمر حتى نفاذ الكميات على أسعار: آبل أيفون ١١ بسعة ١٢٨ جيجابايت باللون الأصفر وتوفير ١٠٠٠ ريال سعودي، كما يوجد خصم على سعر هاتف آبل أيفون ١١ بنفسجي اللون بخصم ٩٠٠ ريال سعودى.

تخفيضات أخرى بداخل فروع مكتبات جرير

تتوفر بداخل فروع مكتبات جرير jarirbookstore العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: تي سي ال TCL 10 تاب ماكس الكمبيوتر اللوحي بدعم شبكة الجيل الرابع وتوفير 250 ريال سعودي بحجم 10.3 بوصة ثماني النواة باللون الأزرق الثلجي، وخصم آخر منهم على سعر لينوفو يوجا تاب.