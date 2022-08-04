شوف أقوي عروض العثيم الاسبوعية خصومات حتى 75% على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية اغتنم الفرصة والحق العروض

تعرف مجموعة العثيم ماركت بعرضها وخصوماتها المستمرة طوال العام، بالإضافة إلى قائمة عروضها الاسبوعية التي توفر للكثير من العملاء جميع المنتجات الغذائية طوال الاسبوع بتخفيضات تصل حتى 75%، بجانب أن ماركت العثيم يوفر هذايا رائعة ومميزة عند شراء عدد كبير من نفس المنتج، وسنقدم لكم اليوم عبر هذا المقال العروض الاسبوعية المتاحة بسلسلة العثيم بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان خصم من 20 حتى 75% على كافة السلع الغذائية، وإليكم تفاصيل العرض.

عروض العثيم الأسبوعية من 2 حتى 9 أغسطس 2022

خلال الفترة من الثاني من أغسطس وحتي التاسع من أغسطس 2022 يتوافر بكافة فروع هايبر العثيم مجموعة كبيرة من العروض التي تلبي كافة الاحتياجات اليومية مع التنويع في المعروضات لتتناسب مع كافة الأذواق ويمكن تلخيصها في الآتي: