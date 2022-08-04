نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم الاسبوعية خصومات حتى 75% على جميع المنتجات والاجهزة الكهربائية اغتنم الفرصة والحق العروض في المقال التالي
تعرف مجموعة العثيم ماركت بعرضها وخصوماتها المستمرة طوال العام، بالإضافة إلى قائمة عروضها الاسبوعية التي توفر للكثير من العملاء جميع المنتجات الغذائية طوال الاسبوع بتخفيضات تصل حتى 75%، بجانب أن ماركت العثيم يوفر هذايا رائعة ومميزة عند شراء عدد كبير من نفس المنتج، وسنقدم لكم اليوم عبر هذا المقال العروض الاسبوعية المتاحة بسلسلة العثيم بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان خصم من 20 حتى 75% على كافة السلع الغذائية، وإليكم تفاصيل العرض.
عروض العثيم الأسبوعية من 2 حتى 9 أغسطس 2022
خلال الفترة من الثاني من أغسطس وحتي التاسع من أغسطس 2022 يتوافر بكافة فروع هايبر العثيم مجموعة كبيرة من العروض التي تلبي كافة الاحتياجات اليومية مع التنويع في المعروضات لتتناسب مع كافة الأذواق ويمكن تلخيصها في الآتي:
- يوفر العثيم ماركت 10 كجم أرز الوليمة بسمتي بسعر 65 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال.
- أيضًا يتوفر زيت الطبخ والقلي “شروق” 1.5 لتر بسعر 25 ريال، بدلًا من 55.90 ريال سعودي.
- كما يوفر الماركت مكعبات بقري توب سايد برازيلي بسعر 32.95 ريال للكيلو الواحد.
- أما سعر لحم الغنم سواكني بالعظم يكون 52.95 ريال سعودي بالماركت للكيلو.
- في حين أن كيلو لحم العجل البلدي بالعظم يتوفر بالماركت بسعر 39.95 ريال سعودي.
- ويتوفر لحم الخروف البربري بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- أيضًا يتوفر بأسواق العثيم عرض على أرز جودان مزة الـ 10 كيلو بسعر 30 ريال سعودي بدلًا من 36.75 ريال.
- أما أرز زاد الوطن بسمتي هندي وزن 5 كجم بسعر 25 ريال بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- كما يتوفر كذلك مكرونة سباغتي من الخليجية بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15.80 ريال، وذلك لوزن الـ 400 جرام.
- علاوةً على أنه يتوفر بالماركت جبن بريزيدن ايدام بسعر 70 ريال بدلًا من 78.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى العر المتوفر على صدور دجاج داري وزن 2 كجم بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال.
- كذلك يكون سعر ملوخية مونتانا مجمدة وزن 400 جرام 15 ريال بدلًا من 20 ريال سعودي بماركت العثيم تحت عروض الأسبوع.
- أما 500 جرام من قطع دجاج دو المجمدة تتوفر بالعثيم ماركت بسعر 13.50 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال.
- ويكون سعر زجاجة 250 مل من زيت زيتون كوبوليفا هو 8.95 ريال بعد الخصم، والذي تباع خارج العرض بسعر 12.95 ريال سعودي.
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