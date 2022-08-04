نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة ماسك طبيعي لتقشير القدمين والتخلص من الجلد الميت كأقدام الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير القدمين من المهام التي تبحث عنها الكثير من السيدات من أجل أن تكون مرطبة وخالية بشكل نهائي من كافة التشققات.

وبالتالي يبدو مظهر أكثر أنوثة وجمال بدلًا من أن تبدو خشنة ومتشققة وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم من خلالها تقشير القدمين.

ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير مسكات لتقشير القدمين.

افضل وايسر الطرق لتقشير القدمين بنعومة الاطفال

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها للحصول على نتائج جيده بخصوص تقشير القدمين ومن افضل هذه الطرق طرق الطبيعيه التي لا تضر بشره القدم وذلك لعدم وجود المواد الكيماويه في تركيبها.

طريقة تحضير ماسك لتقشير القدمين

هناك أكثر من مكون طبيعي يمكن الاعتماد عليه من أجل تقشير القدمين وإليكم في السطور الآتية بعض من تلك المكونات:

الملح لتقشير القدمين

يعتبر الملح من إحدى المكونات التي يعتمد عليها في تقشير القدمين وإليكم في السطور الآتية المكونات:

ملعقتان من السكر. ملعقتان من الملح. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض ثم يتم فرك القدمين جيدًا باستخدام ذلك الخليط والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك يتم غسل القدمين وترطيبهم بالقدمين ثم يتم ارتداء الجوارب.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين في كل أسبوع.

كيفية استخدام الحجر لتقشير القدمين

يعتبر الحجر من الطرق الفعالة التي تعمل على تقشير القدمين ويتم استخدامه من خلال احضار المكونات الآتية:

حجر حفاف.

كيفية التحضير:

أولًا يتم نقع القدمين في المياه الدافئة لمدة عشرة دقائق ثم يتم الفرك باستخدام الحجر.

بعد ذلك يتم غسل القدمين ثم يتم ترطيبها مع ارتداء كافة الجوارب القطنية.

الحرص على تكرار تلك الخطوات مرة في كل أسبوعين.

نصائح للاهتمام بالقدمين

هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها من أجل الاعتناء بالقدمين وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك النصائح:

على كل سيدة أن تقوم بترطيب القدمين بالاعتماد على أفضل المرطبات والزيوت وذلك بعد الاستحمام بصورة مباشرة.

الحرص على تدليك القدمين وذلك لان هذه الخطوة تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالإضافة لتحسين حالة القدم فهذه الخطوة مهمة للغاية ويفضل أن يتم القيام بها بعد الترطيب على الفور.