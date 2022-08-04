استخدامات وفوائد وأضرار الفازلين للبشرة والشعر وطريقة عمل وصفات مفيدة به

يعتبر الفازلين من أبرز مستحضرات التجميل التي تقدم الكثير من الفوائد للبشرة والشعر فيوجد للفازلين الكثير من الاستخدامات وهناك الكير من السيدات التي تبحث عن الأفضل سواء لبشرتها أو لشعرها ويعتبر الفازلين حل مثالي إليهم ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص الفازلين للبشرة والشعر.

استخدامات وفوائد الفازلين للبشرة

يقدم الفازلين الكثير من الفوائد للبشرة ومن أبرز تلك الفوائد كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

أهم فوائد الفازلين للبشرة

يعمل الفازلين على تقديم الكثير من الفوائد للبشرة التي من بينها أنه يعمل على ترطيب البشرة بصورة عميقة كما أنه يزيد من نعومة البشرة ويحميها من مشكلة الانسداد. كما يعمل الفازلين على حماية البشرة من التعرض لحروق الشمس وذلك من خلال وضع الفازلين على البشرة قبل أن يتم الخروج في الشمس. يساعد استخدام الفازلين على تقوية الرموش وجعلها أكثر كثافة وذلك في حالة دهنها قبل التوجه إلى النوم. يعمل الفازلين على تقشير البشرة الجافة وحمايتها من التعرض لمشكلة الجفاف.

المزيد من فوائد الفازلين للبشرة

يساعد الفازلين على التخلص من مشكلة التشققات التي تعاني منها كعوب القدمين وبالتالي تبدو الكعوب ناعمة بدرجة كبيرة. يفضل أن يتم استخدام الفازلين بكثرة في فصل الشتاء وذلك لأنه يزيد من الرطوبة ويساعد على التخلص من مشكلة الجفاف. يعتمد على الفازلين أيضًا في التخلص من المكياج المتراكم على البشرة. يعتبر الفازلين مناسب لمن يرغبون في الحصول على بشرة برونزية وذلك من خلال دهن البشرة بالفازلين ثم يتم التعرض إلى أشعة الشمس. كما يعمل الفازلين على تثبيت الحواجب وحمايتها من التطاير خلال اليومين كما يساعد في الحفاظ على مظهر الحاجبين.

أضرار الفازلين للبشرة

يترتب على الفازلين الكثير من الأضرار التي من بينها كلًا من التالي: