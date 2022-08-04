انت الان تتابع خبر في دولة عربية ..الأقمار الصناعة تكشف عن أكبر مصنع من نوعه في العالم ..لن تصدقوا اين هو؟!..شاهد الصدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صور بالأقمار الصناعة عن إنشاء مصر أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بمحافظة الغربية بتكلفة إنشائية 780 مليون جنيه "بخلاف نصف مليار يورو تكلفة الماكينات".

وأكد محافظ الغربية طارق رحمي أن المصنع مقام على مساحة 62 ألفا و 500 متر، والذي سوف يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من المصنع قريبا بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه قام أيضا بتفقد أعمال التطوير التي تشهدها مصانع الشركة، ومنها مصنع غزل 4 والذي يتم إحلاله وتجديده وتحديثه بأحدث الماكينات السويسرية والإيطالية ليستقبل 71 ألفا و500 مردن بمعدل إنتاج 12 طن في اليوم.