شوف عروض بنده السعودية على اللحوم الطازجة تصل إلى 80% في جميع الفروع

هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تفعيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون عند تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت نحو 600 شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وهم سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، كما يقوم الكثير من الزبائن بزيارة السوق كل عام وعددهم وصل إلى نحو مائة وعشرون مليون عميل وأكثر من هذا.

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يكون المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر الكبيرة المتخصصة في التجزئة في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون عند توافر الكثير من المتاجر التي وصل عددهم حوالي 200 متجر في العديد من المدن وعددهم نحو 44 مدينة، وكذلك فإن الشركة تعمل على تشغيل نحو اثنين فرع متخصصين في المتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

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