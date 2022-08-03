نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على اللحوم الطازجة تصل إلى 80% في جميع الفروع في المقال التالي
هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تفعيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون عند تواجد الكثير من الشحنات التي وصلت نحو 600 شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وهم سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، كما يقوم الكثير من الزبائن بزيارة السوق كل عام وعددهم وصل إلى نحو مائة وعشرون مليون عميل وأكثر من هذا.
عروض بنده السعودية
يكون المقر الرئيسي الخاص بشركة بنده بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بمتاجر الكبيرة المتخصصة في التجزئة في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون عند توافر الكثير من المتاجر التي وصل عددهم حوالي 200 متجر في العديد من المدن وعددهم نحو 44 مدينة، وكذلك فإن الشركة تعمل على تشغيل نحو اثنين فرع متخصصين في المتاجر وهم الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
تخفيضات بنده اليوم
- فخذ الخروف الروماني مقدار 500 جرام تكون بسعر 30 بدلًا من 70.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من كتف العجل بغير عظام يكون 49.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- موزة الغنم الأسترالي مع العظام مقدار كيلو جرام تكون بسعر 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من قطع العجل بالعظام تكون بسعر 20 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- الدجاج المتبل الحراق من النوع التنمية مقدار 600 جرام سعرها يكون 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 1000 جرام من الدجاج الطازج نوعه التنمية يكون بسعر 17.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.
- البلطي البحري 200/ 300 يكون بسعر 20 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن الابيض الدوبل كريم هنغاري يكون 15 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأسود من النوع كوبوليفا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 15 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 2 حبة من نقانق البقري من النوع سيارا مقدار 340 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الكفتة الدجاج الحجم الكبير مقدار 300 جرام سعرها يكون 15 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- 400 جرام من كبة الدجاج الحجم الكبير تكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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