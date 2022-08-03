نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت على الجوالات وأجهزة المطبخ حتى نهاية شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت على الجوالات وأجهزة المطبخ حتى نهاية شهر أغسطس، يتوفر طقم قدور غير لاصق سويت هوم 10 قطع بسعر 165 ريال بدلا من 265 ريال خصم 38%، يتوفر طقم قدور طبخ هوم واي 8 قطع بسعر 120 ريال بدلا من 185 ريال خصم 35%، يتوفر طقم قدور بامكو ستانلس ستيل 9 قطع بسعر 230 ريال بدلا من 329 ريال خصم 30% ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر أغسطس.

عروض العثيم ماركت على الجوالات والأجهزة

يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أدوات المطبخ ترمس هوم واي سعة 1 لتر بسعر 40 ريال بدلا من 54 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس خصومات الصيف سعة 1.9 لتر بسعر 50 ريال بدلا من 69 ريال خصم 28%، يتوفر قدر سويت هوم غير لاصق حجم 28 سم بسعر 45 ريال بدلا من 64 ريال خصم 30%، يتوفر 30 سم بسعر 50 ريال بدلا من 69 ريال خصم 28%.

عروض شهر أغسطس العثيم ماركت

يتوفر طقم مقلاة بلاكستون عدد 2 قطعة بسعر 40 ريال بدلا من 60 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس خصومات الصيف قدر ضغط كيتسنجر سعة 7 لتر بسعر 80 ريال بدلا من 109 ريال خصم 27،% يتوفر سعة 9 لتر بسعر 95 ريال بدلا من 122 ريال خصم %22، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أجهزة المطبخ محضر قهوة بانيكس بسعر 60 ريال بدلا من 99 ريال خصم 40%.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس 28 سم بسعر 35 ريال بدلا من 49 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت سخان ساندوتش كهربائي بانيكس بسعر 55 ريال بدلا من 75 ريال خصم 27%، يتوفر قدر ضغط كهربائى السيف سعة 8 لتر بسعر 275 ريال بدلا من 382 ريال خصم 28%، يتوفر قدر كاسا بونيتا 26 سم بسعر 30 ريال بدلا من 45 ريال خصم 33%.

عروض الشاشات العثيم ماركت

يتوفر شاشة تلفزيون شارب 32 بوصة ال اي دي بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة تلفزيون دورا 32 بوصة ال اي دي بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 17%، تتوفر ضمن عروض شهر أغسطس خصومات الصيف شاشة تلفزيون مايكرو ديجيت 32 بوصة ال اي دي بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر هولو تابلت 8 سعة 3 جيجا رام و 32 جيجابايت و بطارية 4000 مللي امبير بسعر خاص 390 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت جوال هونر اكس 8 سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت و بطارية 4000 مللي امبير بسعر خاص 885 ريال، يتوفر جوال هونر واي 60 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر خاص 640 ريال، يتوفر جوال فيفو واي 33 اس سعة 128 جيجابايت بسعر خاص 990 ريال ضمن عروض العثيم ماركت حتى نهاية شهر أغسطس.