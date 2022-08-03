نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المكيفات والمبردات وشاشات التلفزيون اكسترا الكبرى خصومات شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المكيفات والمبردات وشاشات التلفزيون اكسترا الكبرى خصومات شهر أغسطس، يتوفر فيليبس غلاية ماء كهربائية سعة 1.2 لتر 1800 وات أسود/فضي بسعر 149 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 12%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 8 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر آريتي غلاية ماء كهربائية سعة 1.7 لتر 1850 – 2200 وات باللون النحاسي بسعر 199 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 17%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 10 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس.

عروض المكيفات والمبردات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص إل جي مكيف 18000 وحدة حار بارد بسعر 5199 ريال، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 249 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 4 هدايا مجانية بقيمة 727 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس ميديا مكيف جداري 18300 وحدة تنظيف ذاتي بارد بسعر 2499 ريال بدلاً من 3199 ريال خصم 22%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 120 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال.

عروض الصيف اكسترا الكبرى

يتوفر فيليبس مبرد مياه ساخن بارد عادي بقوة 500 واط رمادي/أسود بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 15%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المبردات مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 53 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس خصومات الصيف مبرد مياه كلاس برو حار بارد بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 29%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 24 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر تيفال شواية للطبخ والشواء 6 برامج طبخ بقوة 2000 وات باللون الرمادي بسعر 849 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 15%، ضمن عروض شهر أغسطس مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 41 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية كينوود شواية غير قابلة للالتصاق 220 فولت بسعر 329 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 11%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 16 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر أغسطس اكسترا الكبرى

يتوفر ديلونجي صانعة قهوة بقوة 1000 وات سعة 1.25 لتر 10 أكواب بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 20%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 20 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الصيف كابو برونا صانعة قهوة سعة 0.7 لتر 1400 وات باللون الأحمر بسعر 329 ريال بدلاً من 429 ريال خصم 23%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 16 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج تلفزيون سمارت 43 بوصة فائق الوضوح بسعر 2699 ريال، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 129 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تي سي ال تلفزيون أندرويد 43 بوصة عالي الوضوح بسعر 1299 ريال بدلاً من 1729 ريال خصم 25%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 63 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 4799 ريال بدلاً من 14999 ريال خصم 68%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 230 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس.