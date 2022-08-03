كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الأغا لدخول السحب علي جائزة مليون دولار 

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية بإعطاء كل سبل السعادة للمواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث أن مسابقة الحلم باختصار هي مسابقة قامت بها أحد القنوات السعودية من أجل تحفيز روح المشاركة لكل مواطن عربي، فالمسابقة لا يختص بها الشعب السعودي فقط، ولكن هي متاحة لكل مواطن يحمل أي جنسية عربية في مختلف دول العالم وبالتحديد الوطن العربي، وتفرض المسابقة بعض الشروط على من يشترك بها، كما توفر هذه المسابقة مبلغ مالي ضخم قدره مليون دولار لمن يفوز بالمسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يعتبر هذا البرنامج من أشهر البرامج المنتشرة في الوطن العربي، ويظهر هذا البرنامج على شكل مسابقة تليفزيونية، ويقدم ذلك البرنامج الإعلامي مصطفى الأغا، وتعد هذه المسابقة من أشهر المسابقات التليفزيونية، لأن عملية السحب تتم على الهواء مباشرة بعد اشتراك بعض الناس طبقا للشروط، وتوفر أيضا القناة إمكانية الاشتراك بكل سهولة لمن يريد تجربة حظه للفوز بالجائزة الكبرى وقدرها مليون دولار أمريكي، ويتم تسليم الجائزة على الهواء مباشرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

توفر مجموعة قنوات إم بي سي أرقام الهواتف التي يمكن من خلالها الاشتراك من أي دولة، حيث أن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022 كالتالي:

الاشتراك من العراق على رقم 2266 على شركة آسيا سيل.

الاشتراك من فلسطين على رقم 6750 على شركة وطنية.

الاشتراك من فلسطين على رقم 1623 على شركة جوال.

الاشتراك من لبنان على رقم 008821622775627 على شركة سرايا.

الاشتراك من سوريا على رقم 1555 على شركة إم تي إن.

الاشتراك من سوريا على رقم 1565 على شركة سوريا تيل.

كيف يتم إلغاء الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

قد يضطر بعض المشتركين في مسابقة الحلم 2022 إلى إلغاء اشتراكهم في المسابقة لبعض الظروف التي قد يمروا بها، حيث يتم ذلك عن طريق تنفيذ ما يلي: