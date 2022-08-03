الغذاء والدواء السعودية توجه نصائح عديدة من ذهب لتخزين العسل ومشتقاته

بينما أكدت الهيئة العامة للغذاء في السعودية عدم استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل لعدم تعرضه للأكسدة، بينما سوف يتم تخزين العسل في عبوات مخصصة له محكمة الغلق حتي لعدم تعرضه للرطوبة بينما تم تأكيد من الغذاء والدواء أن جوده العسل تمر على إجراء تحاليل مخبريه متقدمة بالسعودية ، بينما أكدت الهيئةالعامة علي أهمية حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة وعدم تعرضه للشمس وذلك لمنع تجمده وصعوبة سكبه عند الاستخدام وأشارت الهيئة الغذاء والدواء أن العسل الخام المحتوى على حبوب اللقاح كد يحدث له تجمد بشكل سريع عن بقيه الأنواع وتم خلال المهرجان جهود الهيئة علي الحفاظ بجوده العسل.

الطرق والنصائح لتخزين العسل

بينما يجيب تخزين العسل في عبوات مخصصة له محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس.

تخزين العسل في وعاء زجاجي ربما عبوه بلاستيكية مخصصة لتخزين الطعام وحفظه.

عدم تخزين العسل في عبوات المعدنية لعدم تعرضه للأكسدة.

لابد من تجنب تبريد العسل حتي لا يتجمد يصعب الاستخدام.

تبعد من تجنب العسل من دخول الرطوبة، بينما لابد من استخدام المعلقة الجافة الاستخراج العسل من العبوه.

بينما يمكن حدوث تجمد العسل أثناء التخزين بينما هذا لا يدل على فساده أو به ضرر.

الحرارة المنخفضة للعسل أثناء التخزين قد يؤدي الى التجمد.

بينما في إمكانك أعادة العسل سائل بعد تجميده تسخين العسل في الماء الدافئ.

عدم تسخين العسل في الميكروويف، أو تعرض العسل لدرجة حرارة عالية.

توجيه هيئة الغذاء والدواء التخزين الصحيح للحفاظ على الصحة

كما أن من المعروف أن تحديث هيئه الغذاء والدواء قد تقوم ببناء لوحه فنيه تضمن فيها سلامة والجودة للمواد الغذائية.

ومن ضمن هذه المواد غذائية العسل الذي قام للوصول اللائحة الفنية

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مشتقات عسل النحل

دعونا نتعرف على بعض ما ينتجة النحل من مشتقات يستفيد بها الانسان لتمده بالطاقه الازمة ليصبح بكامل نشاط وحيوية فهى وجبه حيوية لجسم الانسان يشتاق اليها وهى الاتى: