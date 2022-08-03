نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واكسب 150 ألف دولار وطريقة الفوز بكل سهولة في المقال التالي
يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم 2022 والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا عبر مجموعة قنوات أم بي سي السعودية إذا تعد هذه المسابقة بمثابة حلم للجميع حيث أنه بمجرد الاشتراك فى المسابقة لديك فرصة للفوز بالاف الدولارات ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سويآ على كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم التى بأمكانك تحقيقها بالإضافة إلى أرقام الاشتراك بالمسابقة.
طريقة الفوز في مسابقة الحلم Dream وكيفية الاشتراك لفوز 150 ألف دولار بكل سهولة
مسابقه الحلم
مسابقة الحلم هى واحدة من أشهر المسابقات داخل الوطن العربي التي قد حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية وهى من إنتاج شبكة قنوات أم بي سي السعودية من جميع أنحاء العالم، يمكن لأي شخص الاشتراك فى المسابقة الحلم والدخول فى السحب على الجوائز المعلن عنها ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.
أرقام الاشتراك فى مسابقة حلم
ومن الجدير بالذكر أن قناة mBc سوف تقوم بإذاعة المسابقة مباشرة أمام جميع المشاهدين لذلك نعرض عليكم أرقام الاشتراك بمسابقه الحلم
- الاشتراك من جمهورية مصر عربية(95458او95450).
- داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (6070)
- داخل المملكة العربية السعودية (650444)
- من داخل دولة الكويت (4141)
- من داخل دولة سوريا (1555)
شروط التسجيل في مسابقة الحلم
حتى يستطيع كل شخص الاشتراك فى مسابقة الحلم يجب توافر فيه مجموعة من الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم للمشاركة في المسابقة بالغ حتى يتمكن من الاشتراك.
- يجب الا يكون لديه اى صله قرابة من قريب او بعيد بأحد العاملين فى المسابقة
- كما يشترط أن يكون المتقدم حاملا لأى جنسية عربية.
- حيث أنه يجب يقوم المشترك بإرسال رسائل نصية إلى الأرقام التابعة للبلد المقيم فيها.
- كما أنه لا بد أن يقوم المتقدم بكتابة كلمة حلم ReveاوDream
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