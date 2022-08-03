نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقف البث على التردد القديم ما هو تردد قناة ماجد الجديد تحديث أغسطس 2022 على نايل سات ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد قناة ماجد الجديد من أهم مايشغل بال معظم الأسر في الوطن العربي، خاصة بعد أن تم إيقاف البث نهائيا على التردد القديم على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث أصابت الدهشة متابعي القناة في الأول من أغسطس الجاري أثر توقف البث الخاص بالقناة نهائيا، ولكن عند معرفة السبب زالت الدهشة، حيث تقرر تغيير التردد الخاص بالقناة إلى تردد جديد، وذلك في إطار الخطة التحسينية التي يعمل بها القمر الاصطناعي نايل سات، وكذلك الخطة التطويرية للقناة التي تستهدف جودة البث ليتمكن المشاهدون من متابعة القناة دون تقطيع في الصورة، وتبث القناة من مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برامج تستهدف الأطفال، ولكن ما يحدث أن القناة نجحت في جذب نظر جميع أفراد الأسرة.

تردد قناة ماجد الجديد

وتمتلك شبكة أبو ظبي الإعلامية حقوق بث القناة في الشرق الأوسط والدول العربية، وكان البث الأول للقناة في عام 2015، حيث تعود تسميتها إلى مجلة ماجد للأطفال التي كانت تصدر في فترة التسعينات من القرن الماضي، وكانت هذه المجلة تحظى بحب الجميع من الأطفال والكبار، مما دفع الجميع لمشاهدة القناة حيث تقوم القناة بإذاعة برامج عبر شاشتها كانت من ضمن القصص المنشورة في أعداد المجلة، مثل النقيب خلفان وماجد وكسلان، وهي برامج تحقق العديد من الفائدة للأطفال بالإضافة إلى المتعة فإنها تزيد الثقافة اللغوية لدى الأطفال والاعتزاز بالثقافة العربية.

وقامت القناة في الآونة الأخير نإذاعة العديد من أفلام الرسوم المتحركة العالمية بالدبلجة العربية، مثل أفلام رابونزل، البحث عن نيمو، الأبطال الستة، حكاية لعبة، الخارقون، ديناصور، شركة المرعبين المحدودة، مولان الجزء الأول، مولان الجزء الثاني.

تردد قناة Majid kids TV

ومع بداية الشهر الحالي قامت القناة بنقل برامجها على التردد التالي:

التردد 12226.

الاستقطاب أفقي أو H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة التي تبث بها القناة برامجها جودة HD.

وتضم قناة ماجد للأطفال العديد من الأفلام والبرامج الشيقة التي من المقرر أن يتم بثها عبر شاشة القناة خلال الفترة القادمة.