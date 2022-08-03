نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الخمسات من أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

تقدم أسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع مهرجان الخمسات حيث يمكنك الحصول على تشكيلة متنوعة من جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك وجميع مقاضيك الشهرية بأسعار تنافسية، ويقدم العثيم مول في هذا الأسبوع عروض على أكياس الدجاج، وأكياس الخضروات، واللحوم الحمراء الطازجة، والفاكهة الطازجة، ومنتجات البقالة من الأرز والزيت وغيرها كل ذلك بتخفيضات مميزة، كما أنه يمكنك الحصول على خصومات كبيرة وحصرية عند شرائك لهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والأجهزة الكهربائية والعديد من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على جوال فيفو واي 33 اس بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 990 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا هاتف سامسونج اي 03 كور بمساحة 32 جيجا بايت فقط بسعر 395 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على جوال هونر اكس 8 بمساحة 128 جيجا بايت وحجم شاشة 6.7 انش، فقط بسعر 885 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء تابلت اكسيد بمساحة 32 جيجا بايت فقط بسعر 340 ريال سعودي للحبة.

جوال لافا واي 40 بمساحة 32 جيجا بايت بسعر 255 ريال للحبة.

كما يمكنك الحصول على شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 58 بوصة، فقط بسعر 1450 ريال سعودي بدلا من 1799 ريال سعودي. عروض العثيم مول احصل على قدر ضغط كهربائي السيف بسعة 8 لتر بسعر 275 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا فرن كهربائي من كيون بسعة 45 لتر بسعر 320 ريال بدلا من 369 ريال للحبة. قم بالحصول على صانع طعام جيباس 4×1 فقط بسعر 140 ريال سعودي بدلا من 179 ريال للحبة.

كما يمكنك شراء مضرب بيض مع عجانة من كولين فقط بسعر 90 ريال سعودي بدلا من 110 ريال للحبة.

صانع سندوتش اي تي سي بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

اشتري ميكرويف ديجيتال من كيون بسعة 20 لتر فقط بسعر 190 ريال سعودي بدلا من 269 ريال للحبة. مهرجان الخمسات من العثيم مول اشتري أرز الوليمة مزة بسمتي بوزن 10 كيلو جرام فقط بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 84.95 ريال سعودي.

احصل على زيت شروق للقلي والطبخ بسعة 1.5 لتر فقط بسعر 25 ريال سعودي.

اشتري أيضا دجاج مجمد من ساديا 1300 جرام فقط بسعر 183.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مهرجان الخمسات من أسواق عبد الله العثيم - ثقفني

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