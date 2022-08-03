نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي التخفيضات على أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة في عروض لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي التخفيضات على أدوات المطبخ، خصومات وتخفيضات أسواق لولو هايبر ماركت في عروضها الجديدة من 3 حتي 9 أغسطس 2022 على جميع المنتجات حيث توفر خصومات للمنتجات الغذائية وتخفيضات على أجهزة وأدوات المنزل والمفروشات كما تقدم الكثير من لعب الأطفال المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم العروض التي تقدمها لولو ماركت السعودية على أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة بالتفاصيل.

أقوي التخفيضات على أدوات المطبخ من لولو هايبر ماركت

أصبحت القلاية بدون زيت أحد متطلبات العصر في المطبخ الحديث ولهذا تقدم الأسواق أيكون ن قلاية بدون زيت ثلاثة ونصف لتر مع خصم 130 ريال لتقدم بسعر 169 ريال سعودي ولمحبي وعشاق تقديم أشهر أطباق الأرز يوجد أيكون صانع الأرز اثنين 2.2 لتر بسعر 109 ريال بدل من 139 ريال كما يوجد غيرهم الكثير من منتجات أيكون المختلفة المستخدمة في المطبخ ومنها أيكون محمصة خبز 12 لتر وماكينة لطبخ المندي 50 لتر ومحضر طعام 10 في 1 وخلاط يدوي قابل للشحن وغيرهم الكثير من الأجهزة والأدوات، ومع توفير 10 ريلات أحصل الآن ومن خلال العروض على طقم جي سي جي طقم حافظات طعام مكون من ثلاث قطع متنوعة بسعر 20 ريال فقط وذلك بدلاً من 30 ريال كما يوجد جابيت إبريق ماء 1.3 لتر متنوع مقدم بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال.

عروض لعب الأطفال

الكثير من أنواع الدرجات المقدمة بتخفيضات كبيرة كما يوجد ملعب كرة قدم كبير مع خصم 14 ريال ليكون متاح أمام العملاء بسعر 25 ريال سعودي فقط أما عن سعر لعبة افتح الجليد مع البطريق فيصل إلى ومن الألعاب الأخري المتوفرة لعبة الكرة والدبابيس ولعبة كونكت 40 سكود فيوجن مع خصم 12 ريال وغيرها وألعاب أخري كثيرة.

عروض المفروشات

تتنوع المفروشات المقدمة من الأسواق والمتوفرة في أحدث عروضها فيوجد أطقم شراشف ولحاف مزدوج مع خصم 100 ريال سعودي وكانون لحاف كبير بخصم يصل إلى 146 ريال سعودي كما يوجد هوم ويل وسادة ومايل ليف منشفة حمام مقدمة بأقل الأسعار.

كما يقدم داخل العروض عدد من الاحتياجات الأخري منها حقائب السفر والأحذية الرياضية المتنوعة سواء للأولاد أو للبنات.