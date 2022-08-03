شوف جنون التوفير مع عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في أغسطس التوفير

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض في الأسبوع الأول من أغسطس التوفير، وخصومات رائعة على الأساسيات من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عروض الأربع أيام فقط على الخضروات والفاكهة الطازجة، وعروض اللحوم والأسماك التي لا تفوت وتستمر حتى اربع أيام فقط على العديد من الأصناف، حيث تبدأ عروض هذا الأسبوع من يوم 3 أغسطس 2022 م وحتى يوم 9 من نفس الشهر، في جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. أقوى عروض لولو هايبر ماركت لأربع أيام عرض صندوق فلين باذنجان سعودي بسعر 4.95 ريال سعودي للصندوق بدلاً من 11.75 ريال.

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وعرض خاص على تاج الهند أرز بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 81.50 ريال. روبيان مزارع طازج حجم وسط بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال للكيلو.

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