نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خاصة من اكسترا على الأجهزة الإلكترونية حتى ٦ أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا هذا الأسبوع أفضل عروض الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات السفر، كما تقدم عروض خاصة على الأجهزة الكهربائية، وكل ما تحتاجه العائلة، وتنتهي هذه العروض في موعد أقصاه ٦ أغسطس، بادر بإغتنام الفرصة ولا تفوت هذه الخصومات، هذه المقالة تضم الكثير من تلك العروض، تجدها بجميع فروع اكسترا، وعلى موقع اكسترا السعودية Extra online.

أفضل عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات السفر

خصومات كبيرة من اكسترا لكل محبي السفر بمناسبة صيف ٢٠٢٢، تسوق الآن واستمتع بأقوى عروض اكسترا لهذا الأسبوع، عرض مميز جداً على هاتف الجوال الذكي من ويكو تي ٤,٣ جي، مساحة تخزين سعة ١٢٨ جيجا لون أسود، وذو رامات ٤ جيجا، وشاشة ٦,٦ إنش، وتسهيلات فى السداد وإمكانية التقسيط كما تحب، كما توجد تخفيضات على الأجهزة الأخرى ولفترة محدودة.

متبقي ٤ أيام على إنتهاء عروض الأجهزة الكهربائية بجميع فروع إكسترا كاش وبالتقسيط

خصم كبير بهذه المجلة على الفريزر الأفقي كلاس برو Class pro ٩٩ لتر، وأيضاً خصم آخر على غسالة كاندي ١٠ كيلو الحوضين، وعلى غسالة كاندي ١٣ كيلو الحوضين، كما تتوفر بفروع اكسترا خصم على سعر غسالة كاندي باللونين الابيض والرمادي من كلاس برو بأحجام أخرى، وعروض على أسعار غسالة التعبئة العلوية من كلاس برو 10 برامج بحمولة 11 كجم باللون الأبيض، وتخفيض آخر منهم على سعر غسابة التعبئة العلوية باللون الفضي من ماركة Candy، وخصومات أخرى على أسعار باقي أنواع الغسالات الأوتوماتيك بالتعبئة العلوية.

خصومات وتخفيضات لفترة محدودة بجميع الفروع

تتوفر أيضاً عدة خصومات حصرية بفروع إكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية على أسعار: محمصة الخبز الطويلة من برنسيس بقوة 1000 واط باللون الفضي اللامع، وخصم على سعر صانعة الكريب مع شواية من برنسيس، وتخفيض آخر منهم على سعر مايكروويف برنسيس Princess بسعة 23 لتر باللون الأبيض، وتنزيل آخر على سعر الغلاية الزجاجية من برنسيس بقوة 1850 واط، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار ماكينات الاسبريسو من ال كابو فورتي بقوة 1450 واط باللون الأحمر.