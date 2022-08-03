شوف عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت بأسعار خيالية

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يقدم لولو هايبر ماركت الكثير من الخصومات والعروض في هذه الأيام على الكثير من المنتجات التي يمكنك تسوقها من لولو هايبر ماركت، ومن تلك هذه المنتجات اللحوم الحمراء بجميع أنواعها المختلفة، والأسماك البحرية الطازجة، وكما يوجد أيضا عروض على الأجهزة الكهربائية والمعلبات بجميع أنواعها وجميع أنواع الأرز المختلفة وتوجد كل هذة العروض في لولو هايبر ماركت كما يوجد الكثير من البضائع الأخري يمكنك رؤيتها عند زيارتك لولو هايبر. تخفيضات لولو هايبر ماركت اشتري صدور دجاج بدون عظم طازجة 450 جرام التنمية بسعر 19.50 ريال سعودي بدلا من 21.90 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خبز التورتيلا أبيض 6 حبات فوشيه بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 7.00 ريال سعودي.

تبضع أيضا خبز برجر بالسمسم 6 حبات بوزن 450 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا من 4.00 ريال سعودي. تسوق صدور الدجاج الطري بوزن 1 كيلو جرام التنمية بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

أيس كريم متنوع بوزن 500 مل كون زون بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 18.65 ريال سعودي.

اشتري مفروم الدجاج مجمد بوزن 400 جرام × 2 حبات الوطنية بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي. عروض هايبر لولو احصل على مفروم غنم الأنعام بوزن 400 جرام × 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 15.80 ريال سعودي.

بانيه الدجاج / بانيه الدجاج الحار بوزن 1 كيلو جرام حلواني بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سيقان الدجاج / كوردن بلو بوزن 400 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي. اشتري أيس كريم متنوع بوزن 1 لتر فاديكو بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي.

المراعي جبن 900 جرام × 2 عبوة بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 55 ريال سعودي.

احصل على زبدة طبيعية غير مملحة المراعي بوزن 1000 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي بدلا من 6.95 ريال سعودي. لولو هايبر جبنة مثلثات بوزن 360 جرام المراعي بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11 ريال سعودي.

اشتري أيضا جبنة كريم قابلة للدهن نادك بوزن 900 جرام × 2 حبة بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 48.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على زبادي يوناني بوزن 160 جرام 2 + 1 متنوع نادك بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11 ريال سعودي.

قشطة طازجة ندي بوزن 100 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي بدلا من 3.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت بأسعار خيالية - ثقفني

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