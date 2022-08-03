نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا رجعى خشبك جديد زى عفش العروسة حتى لو بقالة 30 سنة بدون تكاليف والنتيجة مبهرة في المقال التالي
الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا ، تنظيف وتلميع الخشب بمواد طبيعية يجب ألا يتم سوى بطرق لا تأتي بالضرر على الخشب مهمًا كان نوعه، لذلك عليك أن تتأكدي من أن استخدامك لأي وصفة مهما كانت ليس فيه جوانب سلبية كبيرة على الخشب، ومع ذلك ليس من السليم أن تشعري بالقلق للدرجة التي تهملي فيها نظافة الخشب في منزلك بسبب عدم تأكدك من الطرق الصحيحة، فمعنا ستتعلمي الطرق السليمة لتنظيف الخشب وتلميعه لتعملي بدون حيرة ولا قلق.
الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا
إن كانت لديك النية بتنظيف الخشب وتلميعه وفي نفس الوقت تتوقعين منه العيش معك طويلًا فمن الواجب عليك عدم الاعتماد كثيرًا على الملمعات الصناعية، لأنها حينما تستخدم بكثرة تسبب الضرر المتزايد للخشب مع كل استخدام، كما تشوه مظهره وتقلل من عمره الافتراضي، لذلك يمكنك استخدام ما يلي:
- مزيل الشمع.
- الفازلين.
- زيت الزيتون.
- زيت الكتان.
الطريقة:
- اعتمدي في المقام الأول على عدم تبلبل الخشب تحت أي ظرف، لأن الماء من أولى أسباب هلاكه.
- ضعي قطرات بسيطة من الزيت المختار على الخشب أو على قماشة ناعمة، ومن ثم امسحي بها الخشب حتي يصبح نظيفًا.
- يستحسن أن يكون لديك معلومات كافية عن نوع الخشب المصنع منه أثاثك للتعامل معه بصورة أفضل.
- تنظيف الأرضيات الخشب.
- الخطوة الأولى قبل تنظيف أي خشب أن تتخلصي من أي أتربة أو قاذورات متعلقة به.
- خذي قدر من الخل في وعاء، ثم أضيفي عليه مقدار موازي له من الماء الساخن.
- عبر استخدام الممسحة العادية الخاصة بك امسحي الأرضية جيدًا وانهيها بالكامل.
- استخدمي قماش جاف أو ممسحة أخرى جافة تمامًا لمسح أي ماء زائد من الأرضيات.
- اتركي الأرض للتهوية، ويستحسن فتح النوافذ والسماح للشمس بالدخول لبعض الوقت.
تنظيف الخشب القشرة وتلميعه
- الخشب القشرة يحتاج لعناية خاصة للتعامل معه وتنظيفه، حيث أن أفضل النتائج معه تتعلق باستخدام الزيوت الطبيعية خاصة زيت الزيتون، أو زيت الخروع.
- لا يجب أن تقربي الماء حتى من هذا الخشب لأنه قليل التحمل لها، ويتلف بسببها سريعًا، فقط ضعي الزيت على قماشة ونظفيه ولمعيه بقماشة أخرى نظيفة.
- إن اعتنيت به بواسطة الزيوت المذكورة ستحصلي على خشب لامع وكانة جديد، محمي من التشققات ولن يصيبه الجفاف.
- لا يتقبل هذا النوع من الأخشاب التعامل معه بالمنظفات الكيميائية.
- إن كانت هناك أجزاء داخلية غائرة فتنظيفها يتم بواسطة الفرشاة بسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا رجعى خشبك جديد زى عفش العروسة حتى لو بقالة 30 سنة بدون تكاليف والنتيجة مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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