الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا رجعى خشبك جديد زى عفش العروسة حتى لو بقالة 30 سنة بدون تكاليف والنتيجة مبهرة

الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا ، تنظيف وتلميع الخشب بمواد طبيعية يجب ألا يتم سوى بطرق لا تأتي بالضرر على الخشب مهمًا كان نوعه، لذلك عليك أن تتأكدي من أن استخدامك لأي وصفة مهما كانت ليس فيه جوانب سلبية كبيرة على الخشب، ومع ذلك ليس من السليم أن تشعري بالقلق للدرجة التي تهملي فيها نظافة الخشب في منزلك بسبب عدم تأكدك من الطرق الصحيحة، فمعنا ستتعلمي الطرق السليمة لتنظيف الخشب وتلميعه لتعملي بدون حيرة ولا قلق.

الخلطة القنبلة لتنظيف وتلميع الخشب والموبيليا

إن كانت لديك النية بتنظيف الخشب وتلميعه وفي نفس الوقت تتوقعين منه العيش معك طويلًا فمن الواجب عليك عدم الاعتماد كثيرًا على الملمعات الصناعية، لأنها حينما تستخدم بكثرة تسبب الضرر المتزايد للخشب مع كل استخدام، كما تشوه مظهره وتقلل من عمره الافتراضي، لذلك يمكنك استخدام ما يلي:

مزيل الشمع.

الفازلين.

زيت الزيتون.

زيت الكتان.

الطريقة:

اعتمدي في المقام الأول على عدم تبلبل الخشب تحت أي ظرف، لأن الماء من أولى أسباب هلاكه.

ضعي قطرات بسيطة من الزيت المختار على الخشب أو على قماشة ناعمة، ومن ثم امسحي بها الخشب حتي يصبح نظيفًا.

يستحسن أن يكون لديك معلومات كافية عن نوع الخشب المصنع منه أثاثك للتعامل معه بصورة أفضل.

تنظيف الأرضيات الخشب.

الخطوة الأولى قبل تنظيف أي خشب أن تتخلصي من أي أتربة أو قاذورات متعلقة به.

خذي قدر من الخل في وعاء، ثم أضيفي عليه مقدار موازي له من الماء الساخن.

عبر استخدام الممسحة العادية الخاصة بك امسحي الأرضية جيدًا وانهيها بالكامل.

استخدمي قماش جاف أو ممسحة أخرى جافة تمامًا لمسح أي ماء زائد من الأرضيات.

اتركي الأرض للتهوية، ويستحسن فتح النوافذ والسماح للشمس بالدخول لبعض الوقت.

تنظيف الخشب القشرة وتلميعه