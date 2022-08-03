نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي السعودية لباقات مفوتر في المقال التالي
يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين عن تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من شركة موبايلي السعودية، حيث تقدم الشركة الهواتف الذكية بالتقسيط لجميع الماركات والشركات العالمية، والتي منها شركة آبل الأمريكية التي تقدم كل عام إصدارات جديدة من هذه الهواتف التي تتميز بالمتانة ودقة التصميم، وكانت آخر هذه الهواتف iPhone 13 pro Max، الذي يعتبر أقوى جوال ذكي موجود في الأسواق العالمية، كما يدعم هذا الهاتف تشغيل أحدث شبكة اتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي السعودية، وقيمة القسط الشهري ومدة التقسيط.
تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي السعودية
سوف نتعرف مع حضراتكم على قيمة القسط الشهري لهاتف iPhone 13 pro Max من شركة موبايلي السعودية وذلك حسب مساحة الذاكرة الداخلية للجوال وهى كما يلي:-
- تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ والقسط الشهري ٣٠٠ ريال سعودي لمدة عامين.
- تقسيط iPhone 13 pro Max سعة ٥١٢ جيجا لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ وقيمة القسط الشهري ٢٦٠ ريال لمدة سنتين.
- هاتف ايفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجا لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ والقسط الشهري ٢٢٠ ريال لمدة عامين.
- جوال iPhone 13 pro Max سعة ١٢٨ جيجا لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ أو ٢٠٠ والقسط الشهري ٢٠٠ ريال لمدة عامين.
شروط تقسيط iPhone 13 pro Max من موبايلي السعودية
قامت شركة موبايلي بوضع بعض القواعد العامة عند تقسيط الهواتف الذكية وهى كما يأتي:-
- تقسيط جوال ايفون ١٣ برو ماكس متوفر لعملاء باقات مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ أو ٢٠٠.
- يتم تحديد أهلية المتقدم للحصول على الجوال بعد تحديد السن.
- يقوم العميل بالتوقيع على عقد ملزم مدته ٢٤ شهراً.
- إذا قام العميل بإلغاء العقد الذي تم إبرامه مع شركة موبايلي السعودية لأي سبب من الأسباب، يجب أن يقوم العميل بتسديد جميع الأقساط المتبقية، كما يجب عليه تسديد ضريبة القيمة المضافة.
- يستطيع أي شخص أن يحصل على جوال واحد مع أكسسوار أو الحصول على جهاز ألعاب واحد.
- يستطيع العميل أن يحصل على قطعتي أكسسوار أو الحصول على جهازي ألعاب في نفس الوقت.
مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس
يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على بعض المواصفات التي لا توجد في أي جوال ذكي أخر وهى كما يلي:-
- الجوال يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال وخاصة شبكة الجيل الخامس.
- الهاتف يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى نوعها Nano SIM والثانية إلكترونية نوعها eSIM.
- الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار حتى ٦ أمتار تحت الماء بمقياس IP68.
- يأتي الهاتف بعدة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الصلبة الداخلية الأول سعة ١٢٨ جيجا بايت وذاكرة عشوائية ٦ جيجا، والثاني يأتي بذاكرة ٢٥٦ جيجا وذاكرة عشوائية ٦ جيجا، كما يأتي الثالث بذاكرة داخلية سعتها ٥١٢ جيجا وذاكرة عشوائية ٦ جيجا، كما يأتي الرابع بذاكرة صلبة سعتها ١ تيرا وعشوائية سعتها ٦ جيجا.
- يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس بأحدث معالج من شركة آبل يطلق عليه اسم A15 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا ٥ نانو.
- كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة.
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