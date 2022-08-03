نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف نص السعر لفترة محدودة في عروض بنده الصفحة الرئيسية خلال أغسطس في مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع الفروع في عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda offers خصومات حتى نصف السعر في جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر كل هذه العروض خلال الفترة ما بين أول شهر أغسطس وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

تتوفر خصومات خاصة لفترة محدودة جداً من اليوم وحتى نفاذ الكميات على: شكولاتة فريرو روشيه، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة رافايللو روشيه، وتخفيض آخر منهم على سعر شكولاتة كيندر بوينو، وزو باهلسن بيرس، وشكولاتة البيض من كيندر جوي للبنين والبنات، وتخفيض آخر على سعر حلوى بيز، وعلى سعر شكولاتة كيت كات، وتخفيض آخر منهم على سعر بسكويت ويفر الكراميل من تونكز، وتخفيض آخر منهم على سعر بودس سنيكرز.

خصومات خاصة لفترة محدودة من بندة السعودية

نستكمل مع حضراتكم أقوى العروض الحصرية على أسعار: عصير دانو بالحليب، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار عصير اورجينال بنكهاته المختلفة، وخصومات أخرى منهم على أسعار مشروب القهوة من ستاربكس، وتخفيض آخر منهم على سعر عصير اوشن سبراي، وعرض على سعر عصير كي دي دي، وخصم آخر على سعر مياه بيرين، وعلى سعر عصير اوريجنال.

خصومات خاصة لفترة محدودة في الصيف

توجد عدة تخفيضات اليوم لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنها: خصم على سعر عسل الغابة السوداء من لنجنيز، وخصم آخر منهم على سعر عسل الغابة الطبيعي ساري، العسل الطبيعيمن مراعي الزهور البرية، وخصومات أخرى على أسعار العسل الطبيعي من رشوف، وتخفيض آخر على سعر عسل الرحيق الذهبي من الشفاء، وتخفيض آخر على سعر عسل سدر المنصب، وتخفيض آخر على سعر كريمة البندق مع الكاكاو بالنوتيلا.

تخفيضات عدة اليوم بكل فروع بنده ماركت

تتوفر أيضاً داخل فروع بنده ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: الحلاوة الطحينية بالفسدق من الرحيق، وتخفيض آخر على سعر مربى الراقي، وغيرهم من خصومات على أسعار الحلاوة الطحينيه من حلواني.