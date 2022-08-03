نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل gta 6 الجديدة 2022 بجودة عالية Grand Theft Auto 6 original في المقال التالي
طريقة تحميل gta 6،عشاق ومحبي ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم ينتظرون بفارغ الصبر لعبة Grand Theft Auto في إصدارها الجديد والآن يكمل عملاق ألعاب الفيديو Konami هذا التطوير حيث تأتي GTA 6 بعد نجاح السلسلة السابقة GTA 5 و GTA San Andreas على PlayStation و Xbox وكذلك على الهواتف المحمولة ويبحثون عن الإعلان الرسمي للعبة وموعد تنزيلها الرسمي.
كيفية تحميل Grand Theft Auto 6 original
سيتم إصدار Grand Theft Auto 6 الأصلية فقط على سلسلة Xbox X / S و PLAY STATION 5 حيث أنها لا تدعم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة مثل الإصدارات السابقة ويمكن تنزيل Grand Theft Auto 6 باتباع الخطوات التالية:
- أولاً تحتاج إلى فتح المتصفح والعثور على “Rocksta” فيه.
- ستقوم أيضًا بالنقر فوق موقع Rockstar ثم تسجيل الدخول إلى الموقع.
- سيكون هناك إصداران، أحدهما لجهاز PlayStation والآخر لـ Xbox.
- يمكنك تحديد الجهاز الذي يتطابق مع جهازك ثم دفع ثمن اللعبة إلكترونيًا، لكن سعر اللعبة غير معروف بعد.
- بعد عملية الدفع سيتم تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 الأصلية بنجاح.
- بعد ذلك، يتعين علينا توصيل Xbox أو Playstation 5 بحيث يمكن نقل اللعبة إليهم وتشغيلها بنجاح.
تاريخ إصدار Grand Theft Auto 6
كان من المفترض إطلاق GTA 6 العام الماضي لكن مطوري اللعبة طلبوا تأجيل هذا الحدث حتى اكتمال تطوير اللعبة والتي ستكون مختلفة جذريًا عن الإصدارات السابقة وكذلك لمستخدمي الألعاب في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن تصدر اللعبة مطلع العام الجديد وتحديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 والطريقة الأصلية لتنزيل Grand Theft Auto 6 ستكون متاحة على موقع Rockstar Game كما ذكرنا سابقاً.
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- تحتاج أولاً إلى النقر فوق هذه العلامة (-).
- كود (PAINKILLER) إذا كنت تريد أن تصبح قويًا للغاية لمدة خمس دقائق متتالية.
- كود (TURYLE) لتقوية السلالم وتقوية صحتك.
- كود (POWERUP) لشحن طاقة اللاعب.
- كود (FUGITIE) للوصول إلى مستوى معين في لعبة Grand theft auto V.
- (HOPTOIT) كود لزيادة القفزات العالية.
- شفرة CATCHME لتشغيل فائق السرعة.
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