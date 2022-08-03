طريقة تحميل gta 6 الجديدة 2022 بجودة عالية Grand Theft Auto 6 original

طريقة تحميل gta 6،عشاق ومحبي ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم ينتظرون بفارغ الصبر لعبة Grand Theft Auto في إصدارها الجديد والآن يكمل عملاق ألعاب الفيديو Konami هذا التطوير حيث تأتي GTA 6 بعد نجاح السلسلة السابقة GTA 5 و GTA San Andreas على PlayStation و Xbox وكذلك على الهواتف المحمولة ويبحثون عن الإعلان الرسمي للعبة وموعد تنزيلها الرسمي.

كيفية تحميل Grand Theft Auto 6 original

سيتم إصدار Grand Theft Auto 6 الأصلية فقط على سلسلة Xbox X / S و PLAY STATION 5 حيث أنها لا تدعم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة مثل الإصدارات السابقة ويمكن تنزيل Grand Theft Auto 6 باتباع الخطوات التالية:

أولاً تحتاج إلى فتح المتصفح والعثور على “Rocksta” فيه.

ستقوم أيضًا بالنقر فوق موقع Rockstar ثم تسجيل الدخول إلى الموقع.

سيكون هناك إصداران، أحدهما لجهاز PlayStation والآخر لـ Xbox.

يمكنك تحديد الجهاز الذي يتطابق مع جهازك ثم دفع ثمن اللعبة إلكترونيًا، لكن سعر اللعبة غير معروف بعد.

بعد عملية الدفع سيتم تنزيل لعبة Grand Theft Auto 6 الأصلية بنجاح.

بعد ذلك، يتعين علينا توصيل Xbox أو Playstation 5 بحيث يمكن نقل اللعبة إليهم وتشغيلها بنجاح.

تاريخ إصدار Grand Theft Auto 6

كان من المفترض إطلاق GTA 6 العام الماضي لكن مطوري اللعبة طلبوا تأجيل هذا الحدث حتى اكتمال تطوير اللعبة والتي ستكون مختلفة جذريًا عن الإصدارات السابقة وكذلك لمستخدمي الألعاب في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن تصدر اللعبة مطلع العام الجديد وتحديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 والطريقة الأصلية لتنزيل Grand Theft Auto 6 ستكون متاحة على موقع Rockstar Game كما ذكرنا سابقاً.

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