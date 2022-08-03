طريقة الفوز في مسابقة الحلم Dream وكيفية الاشتراك لفوز 150 ألف دولار بكل سهولة

طريقة الفوز في مسابقة الحلم سؤال يدور فى عقل الملايين من كل أنحاء العالم العربي الجميع يتمنى أن يحصل على الجائزة الكبرى التي تغير حياته مطلقا فلم يتبقى الا وقت قصير ويعلن السحب الجديد فى مسابقة الحلم والتى تصل الجائزة إلى 125 ألف دولار فالحلم يقترب منك بشدة إذا اتبعت الخطوات والطريقة التى نذكرها لكم عبر تفاصيل الفقرات الذي نتمنى فيه لكل المتسابقين الفوز وربح الجوائز المالية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

ابسط طرق للاشتراك فى المسابقة هى ارسل كلمه (حلم) الكلمة (reve)أو كلمة(Dream) فى رسالة من تليفونك على الرقم المخصص لبلدك.

قم بالإجابة على السؤال الذي يصل إليك فى رسالة لتتمكن من تفعيل اشتراكك بالمسابقة.

كلما قمت بالإجابة على العدد من الأسئلة تزيد فرصك فى الفوز بمسابقة الحلم.

وبعد ذلك يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم العشوائي.

وبعد ذلك يتم تسلم جائزة مسابقة الحلم للفائز من 90 إلى 180 يوما من تاريخ انتهاء المسابقة.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

لا يوجد هناك شروط معينة للفوز بمسابقة الحلم، حيث أن اختيار الفائزين يتم بطريقة عشوائية تلقائية ولكن وفقا للشروط الحلم فإنه كلما أجاب المشترك على عدد كبير من الأسئلة كلما زادت فرصه في الفوز بسحب الحلم.

وأي مشترك كان سابق أشترك في أي موسم مضى من حقه أن يدخل فى فرص سحبه للفوز فى المسابقة الجديدة من خلال إرسال رسالة واحدة على الأقل والإجابة على الأسئلة ما بين كل سحب وأخر.

كما أنه لا بد أن نعرف أنه لا يوجد شروط معينة للفوز فى مسابقة الحلم حيث أن اختيار الفائزين يتم بطريقة عشوائية تلقائية، ولكن وفقا للشروط الحلم، كلما أجاب المشترك على عدد كبير من الأسئلة كلما زادت فرصة الفوز.