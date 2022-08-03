تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وبإشارة قوية

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي من أحدي القنوات الفضائية التي تهتم بعرض العديد من الأفلام الوثائقية المحببة لدي الكثير من المشاهدين من مختلف الأعمار، وحرصا من إدارة القناة على بث برامجها بجودة عالية غالبا ما تقوم بتحديث التردد الخاص بها لتفادي انقطاع الارسال، ولذلك زاد البجث من قبل الكثير من المشاهدين حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وذلك حتي يتمكنوا من متابعة كل ما تقوم بتقديمه عبر شاشتها على مدار اليوم، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد من خلال مقالنا اليوم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

هي تلك القناة الإماراتية التي أنطلقت منذ عام 2009م وتملكها شركة أبو ظبي للإعلام ومقرها الرسمي يقع بأبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، وتهتم القناة بعرض برامجها على مدار اليوم بأكمله من دون أي توقف وتقوم بعرض العديد من الأفلام الوثائقية في كافة المجالات والتي تضم كلا من المجالات التي تخص الطبيعة والعلوم والجغرافيا والعديد من المجالات الأخري المختلفة، وتنوع في ذلك المحتوي الذي تقوم بتقديمه عبر شاشتها على مدار اليوم بما يتناسب مع كافة الأذواق ولذلك أستطاعت في خلال قترة قصيرة أن تحصل على أكبر نسبة من المشاهدات من مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد

يمكنك أن تقوم باستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عندما تقوم بضبط جهازك لاستقبال الترددات التالية وهي:-

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11226 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6 بجودة SD.

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12467 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 2/3 بجودة HD.

على القمر الصناعي عرب سات التردد هو 11804 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطا هو 3/4 بجودة SD.

على القمر الصناعي ياهسات التردد هو 11938 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

ومن أشهر البرامج التي تقوم بتقديمها عبر شاشتها برنامج الحياة البرية وبرنامج سمكة التونة العنيدة وبرنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض وغيرها من البرامج المتميزة.