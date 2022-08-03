شوف مجلة عروض هايبر بنده اليوم 3 أغسطس 2022 عروض الصيف السعودية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم 3 أغسطس 2022 الموافق 5 محرم 1444 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 الموافق 11 محرم 1444هـ أو حتى نفاد الكميات المعروضة، بجميع فروع Panda هايبر بنده السعودية بالدمام والخبر وبمدينة جدة والرياض وبالمدينة المنورة ، بأكبر تشكيلة عروض أغسطس الكبرى وتخفيضات تصل لنصف الأسعار، على المنتجات الغذائية والمجمدات بأنواعها والفاكهة والخضروات والمشروبات وخصومات هائلة على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية والفاكهة ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات الملابس والأرضيات والمنتجات الورقية، وكل ما يحتاجه البيت السعودي إضافة لإتاحة خدمة التسوق الإلكترونية عبر الأونلاين وخدمة التوصيل للمنازل مجانًا.

بالصورعروض هايبر بنده عروض أغسطس الكبرى للعام الهجري الجديد 1444

كتالوج هايبر بنده وبرنامج خدمة المجتمع بالمملكة العربية السعودية 1444

إضافة لما سبق فوجب التنويه على أن القائمين على سلسة المركز التجاري بنده السعودية حريصين على تقديم الخدمة المجتمعية بالمملكة مع كل كتالوج للتخفيضات، وفي كتالوج عروض العام الهجري الجديد 1444 تقدم سلسلة مراكز بنده التجارية الدعم المالي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة كما هو موضح بالصور من خلال الهلالات المتبقية في حساب العملاء تحت شعار “هلالاتكم تصنع الفرق في حياتهم”، أو من خلال إبلاغ المحاسب في رغبة العميل بالتبرع المباشر عن طريق وسائل الدفع النقدية أو الإلكترونية.

بالصور تخفيضات هايبر بندا الأسبوعية 3 أغسطس 2022

عروض بنده ٢٠٢٢شهر محرم 1444 بنصف السعر



هايبر بنده اليوم الصيف الأربعاء 3 أغسطس 2022 منتجات التنظيف

كما يقدم هايبر بنده مجموعة ضخمة من العروض على منتجات التنظيف المنزلي والتي تم عرضها بشكل رائع في الكتالوج من خلال خطوات كالتالي:

الخطوة الأولى عروض على منتجات نظافة الملابس.

أيضًا في الخطوة الثانية عروض على منظفات الصحون.

وفي الخطوة الثالثة منتجات تعقيم المنزل من البكتريا والجراثيم.

كذلك في الخطوة الرابعة عروض منتجات تنظيف الأسطح والأرضيات.

يليها الخطوة الخامسة عروض على منتجات تنظيف المنزل من الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء عليها.

وفي النهاية الخطوة السادسة وهي عروض على منتجات الاسترخاء وتعطير المنزل.

أقوى عروض على المنتجات الورقية أغسطس 2022

كما تم عرض تخفيضات تصل لأكثر من 50% على كافة المنتجات الورقية بأنواعها.



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عروض منتجات العناية بالأطفال فروع بنده بالسعودية Panda Ksa offers

في نفس السياق يقدم بنده هايبر مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالطفل التي تحتاج إليها كل أم لكافة الأعمار من الرضع للأطفال الكبار.

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